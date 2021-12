Vyslanec OSN vyzval sudánske vedenie, aby rešpektovalo slobodu prejavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Chartúm 26. decembra (TASR) - Osobitný vyslanec OSN v Sudáne Volker Perthes v sobotu naliehal na sudánske úrady, aby rešpektovaliako ľudské právo.vyhlásil Perthes podľa agentúry AFP.Dodal, že sloboda prejavu zahŕňa ajna internet.Podľa AFP Perthes takto reagoval na udalosti zo soboty, keď sa v Chartúme zišli desaťtisíce ľudí na zhromaždeniach, na ktorých sa - dva mesiace po vojenskom prevrate - domáhali, aby sa vojaci "vrátili do kasární", a vyzvali na prechod k civilnej vláde.Policajti ešte pred zhromaždením zabarikádovali mosty spájajúce hlavné mesto s predmestiami, prerušili telefónne linky a obmedzili prístup k internetu.Okrem demonštrácií v Chartúme a na jeho predmestiach demonštranti v sobotu pochodovali aj ulicami Wad Madani, mesta ležiaceho asi 150 kilometrov južne od Chartúmu. Iní hlásili demonštrácie aj v Atbare na severe krajiny a v meste Port Sudan na pobreží Červeného mora.Aktivisti tvrdia, že ďalšie demonštrácie sú naplánované na 30. decembra, informovala agentúra AFP.Na zhromaždenie v hlavnom meste Chartúm dohliadali bezpečnostné zložky, ktoré neskôr pri rozháňaní demonštrantov použili slzotvorný plyn. Podľa agentúry AFP očití svedkovia informovali aj o zranených osobách.Výbor lekárov, ktorý je súčasťou prodemokratického hnutia, informoval, že bezpečnostné sily v sobotu použili slzotvorný plyn aj v okolí nemocníc, pričom zaútočili na lekárov, ako aj na zranených.Sudán, jedna z najchudobnejších krajín sveta, má za sebou dlhú históriu vojenských prevratov a od získania nezávislosti v roku 1956 zažíva obdobia demokratickej vlády len ojedinele.Podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí na budúci rok bude humanitárnu pomoc v Sudáne potrebovať viac ako 14 miliónov ľudí, čo je zhruba tretina obyvateľov krajiny. Je to najvyšší podiel na pomoc odkázaného obyvateľstva za posledných desať rokov.Vojenský prevrat v Sudáne sa odohral 25. októbra, keď generál Abdal Fattáh Burhán zosadil vládu, zadržal civilné vedenie krajiny na čele s premiérom Abdalláhom Hamdúkom a vyhlásil v krajine výnimočný stav.Burhán zadržiaval Hamdúka niekoľko týždňov v domácom väzení, ale 21. novembra ho vrátil do funkcie na základe dohody sľubujúcej voľby v júli 2023. Tento krok nahneval mnohých Hamdúkových prodemokratických priaznivcov, podľa ktorých Hamdúk takto poskytuje Burhánovmu prevratu závoj legitimity.