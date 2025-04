Vyslanec Trumpa K. Kellog označil rokovania v Londýne za pozitívne

Londýn/Washington 23. apríla (TASR) - Osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg v stredu označil rozhovory so šéfom kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom za pozitívne. Podľa britskej vlády sa na rokovaniach v Londýne dosiahol významný pokrok smerom k spoločnej pozícii. Biely dom však v stredu večer uviedol, že Trump je frustrovaný z pomalého tempa rokovaní, informuje o tom TASR podľa agentúry Reuters.



„Je čas pokročiť v plnení požiadaviek prezidenta Trumpa ohľadom rusko-ukrajinskej vojny: zastaviť zabíjanie, dosiahnuť mier a postaviť Ameriku na prvé miesto,“ uviedol Kellogg vo vyhlásení na X.



Podľa hovorcu britského ministerstva zahraničných vecí boli rozhovory „produktívne a úspešné a dosiahol sa významný pokrok pri dosahovaní spoločného stanoviska k ďalším krokom.“



Nespokojnosť Trumpa s tempom rokovaní však v utorok večer vyjadrila Trumpova hovorkyňa Karoline Leavittová. „Prezident je frustrovaný. Dochádza mu trpezlivosť. Chce urobiť to, čo je správne pre svet. Chce dosiahnuť mier. Chce, aby sa prestalo zabíjať, ale na to potrebujete ochotu oboch strán vojny. A bohužiaľ, zdá sa, že prezident Zelenskyj sa uberá nesprávnym smerom," vyhlásila.



Trump predtým ostro kritizoval Zelenského za odmietnutie uznať ruskú okupáciu polostrova Krym. Takýto postoj podľa jeho slov škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí.



Rozhovory v Londýne sa mali konať na úrovni ministrov zahraničných vecí. Po tom, ako americký minister Marco Rubio svoju účasť odvolal, ich zastúpili vysokopostavení diplomati z USA, Francúzska, Británie a Nemecka.



O ukončení vojny na Ukrajine bude podľa zdrojov portálu Axios v piatok v Moskve rokovať aj osobitný vyslanec Trumpa Steve Witkoff, ktorý sa už s predstaviteľmi Ruska stretol trikrát. Naposledy 11. apríla hovoril viac ako štyri hodiny priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.