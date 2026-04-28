< sekcia Zahraničie
Vyslanec USA: Bielorusko by mohlo v máji prepustiť ďalších väzňov
Autor TASR
Varšava 28. apríla (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Bielorusko John Coale očakáva, že sa mu v máji podarí zabezpečiť prepustenie ďalších väzňov z Bieloruska. Povedal to v utorok pre agentúru Reuters, informuje TASR.
Bielorusko v marci prepustilo 250 politických väzňov výmenou za zrušenie amerických sankcií voči dvom bieloruským bankám a ministerstvu financií, ako aj proti trom firmám vyrábajúcim potaš. Strany to oznámili po rokovaniach Coalea s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Minsku.
Americký vyslanec v telefonickom rozhovore povedal, že sa chystá do Bieloruska vrátiť s cieľom pokúsiť sa zariadiť v máji prepustenie ďalších väzňov. „Nič nie je isté, ale pravdepodobne to bude budúci mesiac,“ uviedol s tým, že v prípade úspechu by mohlo dôjsť aj k ďalšiemu uvoľneniu sankcií voči Bielorusku.
Lukašenko v priebehu uplynulých dvoch rokov prepustil stovky väzňov. Tento proces sa podľa Reuters urýchlil po návrate Donalda Trumpa na post prezidenta USA, ktorý vyslal Coalea, aby s bieloruským prezidentom priamo rokoval. Spojené štáty výmenou začali zmierňovať sankcie uvalené na Bielorusko.
V utorok sa na slobodu v rámci výmeny väzňov medzi Bieloruskom a Poľskom dostal novinár a aktivista poľskej národnosti narodený v Bielorusku Andrzej Poczobut. Dosiahnutie jeho prepustenia, v ktorom sa angažoval Coale, bolo dlhodobo prioritou Varšavy.
Ľudskoprávna organizácia Viasna tvrdí, že v bieloruských väzniciach zostáva viac ne 830 politických väzňov, z ktorých mnohí boli zatknutí po sporných prezidentských voľbách v roku 2020, ktoré vyvolali rozsiahle protesty.
Spojené štáty podľa Reuters naznačili, že považujú za užitočné nadväzovať kontakt s Lukašenkom pre jeho úzke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Lukašenko podľa Washingtonu poskytol cenné rady, ako ukončiť vojnu, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine.
