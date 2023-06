Vyslanec USA pre klímu: Desaťmiliardová populácia nebude udržateľná

Oslo 7. júna (TASR) - Svetová populácia nebude udržateľná, ak počet obyvateľov na planéte dosiahne v roku 2050 predpokladaných desať miliárd, povedal v rozhovore pre agentúru AFP americký vyslanec pre klímu John Kerry. Podľa vlastných slov však nenavrhuje zníženie svetovej populácie, informuje TASR.



Počet ľudí na svete v novembri minulého roka prekročil hranicu osem miliárd, čo predstavuje trojnásobok v porovnaní s rokom 1950. Spolu s tým sa zvýšila aj spotreba potravín a energie. Výroba potravín pre osem miliárd ľudí predstavuje viac ako štvrtinu svetových emisií skleníkových plynov.



"Osobne si nemyslím, že je to udržateľné," povedal Kerry v rozhovore pre AFP.



"Odporučil by som zmeniť postupy v poľnohospodárstve a tiež ako kŕmiť hospodárske zvieratá a čím ich kŕmiť," dodal bývalý minister zahraničných vecí administratívy Baracka Obamu s odkazom na nové technológie v poľnohospodárstve, ktoré znižujú negatívne vplyvy na životné prostredie.



Chov dobytka pre ľudskú spotrebu, plytvanie potravinami a odlesňovanie ďalej prispievajú k otepľovaniu, ktoré vedie k suchám, záplavám a extrémnym poveternostným podmienkam, pripomína AFP.



Kerry v rozhovore nevyzval ľudí, aby sa konzumácie červeného mäsa vzdali alebo ho obmedzili. Odmietol nariaďovanie zmien každodenného života ľudí ako spôsob riešenia svetových problémov. "Myslím si, že tieto rozhodnutia sú na ľuďoch, čo chcú robiť a ako to chcú robiť," povedal.



Podľa správy, ktorú koncom minulého týždňa vydala Nórska agentúra životného prostredia, by mohla 5,5-miliónová populácia Nórska znížiť emisie uhlíka o 4,5 milióna ton v období rokov 2024 až 2030, ak by sa obyvatelia krajiny riadili výživovými usmerneniami zdravotníckych orgánov. Podľa týchto usmernení by najväčší konzumenti červeného mäsa museli znížiť jeho príjem na menej ako pol kilogramu týždenne.



Podľa Kerryho je možné "mať lepší životný štýl, jesť lepšie potraviny a nakŕmiť viac ľudí, ak prestaneme plytvať takým množstvom potravín, akým plytváme."



"Bol som v mnohých afrických krajinách, kde sú veľmi hrdí na zvýšenú pôrodnosť, ale faktom je, že je to neudržateľné pre život už dnes – nehovoriac o tom, keď k tomu pripočítame budúce čísla," povedal Kerry. Dodal však, že neodporúča znižovanie populácie.



"Myslím si, že máme taký život, aký na planéte máme. A my si musíme život vážiť a mohli by sme to robiť mnohými lepšími spôsobmi, ako to robíme teraz," uviedol.



Podľa expertov Afrika patrí medzi oblasti najviac postihnuté klimatickou zmenou, ktorá následne zapríčiňuje suchá a záplavy. Obyvatelia Afriky však majú zanedbateľný vplyv na globálne otepľovanie v porovnaní s vyspelými západnými štátmi.