Vyslanec USA pre klímu sa stretol s vrcholným čínskym diplomatom

Peking 18. júla (TASR) - Osobitný vyslanec americkej vlády pre klimatické otázky John Kerry sa v utorok v Pekingu stretol s vrcholným čínskym diplomatom Wang Im. Informovala o tom agentúra AFP.



Wang na začiatku schôdzky povedal, že "spolupráca v oblasti zmeny klímy napreduje". "Sú potrebné zdravé, stabilné a udržateľné čínsko-americké vzťahy," odkázal Kerrymu, ktorého označil za "starého priateľa".



Americký vyslanec uviedol, že klíma je globálnym problémom a nie bilaterálnou záležitosťou. "Je to hrozba pre celé ľudstvo," upozornil. Americký prezident Joe Biden si podľa neho cení vzťahy so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom a záleží mu na stabilite americko-čínskych vzťahov. "Dúfame, že to môže byť začiatok novej definície spolupráce a schopnosti vyriešiť rozdiely medzi nami," dodal.



Medzi oboma veľmocami tak došlo k obnoveniu klimatickej diplomacie po tom, ako Peking vlani v auguste oznámil, že končí spoluprácu s USA v kľúčových oblastiach vrátane klimatickej zmeny. Reagoval tým na návštevu vtedajšej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia.



Kerry, bývalý americký minister zahraničných vecí, dlhodobo udržiava s Čínou - napriek sporov ohľadom Taiwanu a množstva ďalších otázok - pomerne priateľské vzťahy. V pondelok sa v Pekingu stretol s osobitným čínskym vyslancom pre záležitosti zmeny klímy Sie Čen-chuom. Klimatická kríza si podľa neho vyžaduje, aby dve najväčšie svetové ekonomiky spolupracovali na obmedzení otepľovania Zeme, napísal v pondelok v príspevku na Twitteri.



Kerry je tretím vysokopostaveným predstaviteľom, ktorý za minulý mesiac navštívil Peking. Do Číny zavítali v uplynulom období aj šéf amerického rezortu diplomacie Antony Blinken a americká ministerka financií