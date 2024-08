Vyslanec USA: V otázke prímeria v Pásme Gazy už netreba strácať čas

Bejrút 14. augusta (TASR) - Vyslanec Spojených štátov Amos Hochstein v stredu počas návštevy Libanonu varoval, že čas na uzavretie prímeria v Pásme Gazy, ktoré by zároveň ukončilo desať mesiacov trvajúce cezhraničné útoky medzi libanonským Hizballáhom a Izraelom, sa kráti. Podľa jeho názoru sa ešte dá vyhnúť vojne medzi Izraelom a Hizballáhom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters.



Hochstein, hlavný poradca amerického prezidenta Joea Bidena, pricestoval do Bejrútu, aby pomohol zabrániť eskalácii vzťahov medzi Hizballáhom a Izraelom. Obavy z možného rozšírenia konfliktu narástli po útokoch na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán a Hamas z ich smrti obviňujú Izrael a spolu s Hizballáhom sľubujú odvetu.



Vyslanec USA na tlačovej konferencii oznámil, že s predsedom parlamentu Nabíhom Berrim diskutoval o "rámcovej dohode o prímerí v Pásme Gazy, ktorá je na stole, a spolu s ním sme sa zhodli, že už nie je čas strácať čas a žiadna zo strán už nemá oprávnené výhovorky na ďalšie odklady".



"Dohoda by tiež pomohla dosiahnuť diplomatické riešenie v Libanone, čo by zabránilo vypuknutiu širšej vojny," povedal Hochstein a dodal, že je potrebné využiť tento priestor ma diplomatické kroky a diplomatické riešenia.



"Naďalej veríme, že diplomatické riešenie je dosiahnuteľné, pretože sme presvedčení, že nikto skutočne nechce vojnu medzi Libanonom a Izraelom," povedal Hochstein.



Libanonské hnutie opakovanie tvrdilo, že ukončí nepriateľské akcie až po dosiahnutí dohody o prímerí v palestínskej enkláve, píše AFP.



Od začiatku vojny v Pásme Gazy dochádza takmer ku každodenným cezhraničným útokom medzi Izraelskou armádou a Hizballáhom. Podľa AFP si tieto útoky vyžiadali v Libanone približne 568 obetí, prevažne bojovníkov, no tiež najmenej 118 civilistov. Na izraelskej strane podľa údajov armády zahynulo 22 vojakov a 26 civilistov.