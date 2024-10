Južná Kórea: Vojaci KĽDR v Rusku sú vážnou bezpečnostnou hrozbou

Soul 18. októbra (TASR) - Južná Kórea považuje vyslanie severokórejských vojakov do Ruska za vážnu bezpečnostnú hrozbu pre medzinárodné spoločenstvo a na tento krok odpovie všetkými dostupnými prostriedkami. V piatok to vyhlásil úrad juhokórejského prezidenta. Juhokórejská tajná služba v piatok informovala, že Severná Kórea sa rozhodla podporiť Rusko v jeho ťažení proti Ukrajine veľkým počtom vojakov, pričom s ich nasadením sa už začalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Jonhap.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol mal podľa vyhlásenia neplánovanú bezpečnostnú schôdzku s kľúčovými zástupcami spravodajských služieb, armády a orgánov národnej bezpečnosti, na ktorej prediskutovali zapojenie severokórejských vojakov do vojny na Ukrajine.



"Účastníci sa zhodli na tom, že aktuálna situácia, keď užšie vzťahy Ruska a Severnej Kórey prekročili vojenské dodávky a zašli až k skutočnému vysielaniu vojakov, predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu nielen pre našu krajinu, ale aj pre medzinárodné spoločenstvo," píše sa vo vyhlásení.



Juhokórejská spravodajská služba v piatok informovala, že podľa jej zistení sa Pchjongjang nedávno rozhodol vyslať do vojny na Ukrajine štyri brigády v celkovom počte 12.000 vojakov vrátane špeciálnych zložiek.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že ukrajinská tajná služba má informácie, že niekoľkí severokórejskí dôstojníci už boli rozmiestnení na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom. Upozornil, že rovnaké zdroje tvrdia, že Severná Kórea je pripravená vyslať celkovo 10.000 vojakov po boku ruskej armády do boja proti Ukrajine, čím by došlo k priamemu zapojeniu ďalšej krajiny do vojny. Generálny tajomník NATO Mark Rutte však uviedol, že v tejto fáze neexistujú dôkazy o prítomnosti Pchjongjangu.



Kremeľ popiera, že by do boja Ruska proti Ukrajine boli zapojení severokórejskí vojaci.



Vzťahy Severnej Kórey a Ruska sa od minuloročného summitu na ruskom Ďalekom východe dostali na novú úroveň, lídri krajín v júni podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve, ktoré zahŕňa aj vzájomný obranný pakt.



Predstavitelia Južnej Kórey a USA taktiež tvrdia, že Severná Kórea dodáva do Ruska balistické rakety a ďalšiu muníciu, čo Pchjongjang aj Moskva popreli.