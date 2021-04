Vyslankyňa OSN pre Mjanmarsko žiada o snahu zabrániť občianskej vojne

Na snímke telo muža zabitého na proteste proti vojenskému prevratu prinesené do nemocnice v štvrti Latha v Rangúne v Mjanmarsku 27. marca 2021. Foto: TASR/AP

New York 1. apríla (TASR) - Osobitná vyslankyňa OSN pre Mjanmarsko Christine Schranerová Burgenerová v stredu na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN naliehala, aby sa začalo konať v spojitosti s eskalujúcou krízou v tomto ázijskom štáte, kde armáda tvrdo zasahuje voči prodemokratickým protestom. Zároveň varovala, že kríza môže prerásť do občianskej vojny.povedala Schranerová Burgenerová na zasadnutí o kríze, ktoré sa konalo za zatvorenými dverami.Podľa agentúry AFP vyslankyňa OSN povedala, že je naďalej otvorená dialógu s mjanmarskou juntou, ale dodala:Od prevratu z 1. februára, pri ktorom mjanmarská armáda zosadila zvolenú vládu de facto premiérky Aun Schan Su Ťij, si brutálne zásahy mjanmarskej junty proti pouličným protestom vyžiadali životy viac ako 520 ľudí, píše AFP.dodala Schranerová Burgenerová.BR OSN navrhované vyhlásenie po stretnutí nevydala, pretože Čína požiadala o dodatočný čas na zváženie jeho obsahu, a to pravdepodobne do štvrtka, píše agentúra AP s odvolaním sa na viacerých diplomatov.Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün na zasadnutí varoval, žeBritánia zvolala mimoriadne zasadnutie BR OSN o situácii v Mjanmarsku po tom, čo počas víkendových demonštrácii proti vojenskému prevratu zahynulo viac ako 100 ľudí.Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová upozornila na možnosť zásahu, ak sa mjanmarská armáda nevzdá moci.Spojené štáty v pondelok pre násilnosti voči demonštrantom pozastavili platnosť obchodnej dohody s Mjanmarskom dovtedy, kým nebude v krajine opäť nastolená demokracia.