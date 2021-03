Vyslankyňou OSN pre Libanon sa stala poľská diplomatka Wronecká

New York 30. marca (TASR) - Na poste vyslanca OSN pre Libanon bude pôsobiť poľská veľvyslankyňa pri OSN Joanna Wronecká.



Agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný diplomatický zdroj v utorok uviedla, že generálny tajomník OSN António Guterres "informoval Bezpečnostnú radu OSN o svojom zámere vymenovať Joannu Wroneckú ... za osobitnú koordinátorku OSN pre Libanon a Rada s tým súhlasila".



Bezpečnostná rada OSN proti tejto nominácii nevzniesla nijaké námietky a tak koncom minulého týždňa "dostala zelenú", uviedli agentúre AFP ďalší diplomati.



Oficiálne bude Wroneckej vymenovanie oznámené čoskoro, dodala AFP.



Wronecká bude nástupkyňou slovenského diplomata Jána Kubiša, ktorý nedávno nastúpil do funkcie nového vyslanca OSN pre Líbyu.



Poľská diplomatka, ktorá v utorok oslavuje 63. narodeniny, strávila väčšinu svojej desaťročia trvajúcej kariéry v severnej Afrike a na Blízkom východe.



Hovorí plynulo po anglicky, arabsky a francúzsky. Študovala v Alžírsku, Egypte a Francúzsku. Počas svojej kariéry bola veľvyslankyňou v Egypte (1999-2003), v Maroku s priakreditáciou pre Mauritániu a Senegal (2005-2010) a v Jordánsku, kde reprezentovala Európsku úniu (2011-2015).



Od roku 2017 pôsobila v New Yorku, kde bola poverená oživením rokovaní o reforme Bezpečnostnej rady OSN s cieľom rozšíriť ju o nových členov.