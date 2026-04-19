Výsledky prezidentských volieb v Peru sa odkladajú na polovicu mája
Po spracovaní 93,3 percenta hlasov vedie pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová so ziskom 17 percent.
Autor TASR
Lima 19. apríla (TASR) - Výsledky prvého kola prezidentských volieb v Peru budú zverejnené až v polovici mája, informovala v sobotu predstaviteľka volebnej komisie po chaotickom hlasovaní, ktoré viedlo k tesnému výsledku, informuje TASR podľa správy AFP.
„Očakávame, že výsledky prezidentských volieb, ktoré potrebujeme na určenie kandidátov do druhého kola, budeme mať k dispozícii približne v polovici mája,“ uviedla v rozhlasovej stanici RPP Yessica Clavijová, generálna tajomníčka Národnej volebnej komisie (JNE) – najvyššieho volebného orgánu v Peru.
Do druhého kola postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti, pričom tesný súboj sa rysuje medzi ľavicovým kandidátom Robertom Sánchezom, ktorý získal 12 percent hlasov, a ultrakonzervatívnym Rafaelom Lópezom Aliagom s 11,9 percentami. Rozdiel medzi nimi v sobotu narástol na približne 13.600 hlasov.
Clavijová pripísala pomalé sčítavanie hlasov preverovaniu viac ako 15.000 sporných hlasovacích lístkov, z ktorých asi 30 percent sa týka prezidentských volieb a zvyšok sa týka parlamentných volieb.
Rafael López Aliaga, bývalý primátor hlavného mesta Lima, sa stal najtvrdším kritikom oneskorení pri sčítaní hlasov. Bez predloženia dôkazov obvinil organizátorov z podvodu a vyzval na zrušenie výsledkov volieb. Prívržencov svojej Strany ľudovej obnovy vyzval, aby v nedeľu vyšli do ulíc protestovať.
Sánchez tiež kritizoval voľby: „Tieto závažné organizačné problémy musia byť vyšetrené a musia nasledovať primerané sankcie,“ vyhlásil na sobotnej tlačovej konferencii.
O prezidentský úrad sa uchádzalo rekordných 35 kandidátov v chronicky nestabilnej andskej krajine, kde štyria z posledných ôsmich prezidentov čelili odvolaniu parlamentom.
Voľby sprevádzali meškania v doručovaní volebných materiálov, ktoré donútili úrady predĺžiť hlasovanie v niektorých častiach hlavného mesta Lima až do pondelka.
Prokurátori v piatok vykonali raziu v sklade, kde sú uložené hlasovacie lístky z prezidentských volieb v Peru, pričom štyria úradníci boli nahlásení JNE pre podozrenie zo spáchania trestných činov proti volebnému právu.
