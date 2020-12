Výsledky testov vakcíny Pfizeru zverejnili vo vedeckom časopise

Washington 10. decembra (TASR) - Úplné výsledky klinického testovania vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech boli vo štvrtok zverejnené vo vedeckom časopise New England Journal of Medicine. Je to významný míľnik, ktorý nastal práve v čase, keď sa stretol výbor amerického Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA) na diskusiu o tom, či vakcínu schváli. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.



V komentári týkajúcom sa vedeckej práce sa uvádzalo: "Výsledky klinických testov sú dostatočne pôsobivé, aby stačili pre akúkoľvek kvalitnú analýzu. Je to víťazstvo."



Na celom testovaní sa zúčastnilo 44.000 dobrovoľníkov, teda o niekoľko tisíc viac, než bol počet pri predchádzajúcich analýzach. Približne polovica dobrovoľníkov dostala vakcínu a zvyšok placebo.



Podľa New England Journal of Medicine dve podané dávky vakcíny BNT162b2 majú 95-percentnú účinnosť proti ochoreniu COVID-19.



Vakcína zaberá podobne u všetkých "vekových kategórií, pohlaví, druhov etnického pôvodu".



Spomedzi desiatich vážnych prípadov ochorenia COVID-19 bolo po prvej dávke deväť takto chorých medzi príjemcami placeba a jedným vážnym prípadom bola osoba, ktorá dostala vakcínu. Ostávajú teda ešte otázky, či môžu vzniknúť neočakávané problémy s bezpečnosťou vakcíny, ak počet zaočkovaných narastie až na milióny alebo dokonca na miliardy ľudí.



Takisto stále nie je známe, či sa pri dlhšom sledovaní neobjavia ďalšie vedľajšie účinky, ako dlho bude vakcína účinkovať, či zabráni ďalšiemu prenosu koronavírusu a ako dlho bude účinkovať u detí, tehotných žien a imunokompromitovaných pacientov.