Výsledky v Severnej Karolíne sa nezmenia týždeň, uviedli činitelia

Washington 5. novembra (TASR) - Oznámené výsledky prezidentských volieb v americkom štáte Severná Karolína sa podľa stredajšieho vyhlásenia tamojších úradov nezmenia viac než týždeň, informovala tlačová agentúra Reuters.



Štát je nerozhodnutý vo voľbe novej hlavy štátu, ako aj v prípade senátneho kresla.



Severná Karolína disponuje 15 voliteľskými hlasmi.



"S veľmi malými výnimkami sa volebné výsledky v Severnej Karolíne nezmenia do 12. alebo 13. novembra, kým nedorazia všetky korešpondenčné hlasy a nebudú sčítané každým okresom," uviedla na tlačovej konferencii Karen Brinsonová Bellová, výkonná riaditeľka volebného výboru Severnej Karolíny.



Štátni činitelia spracúvajú približne 5,5 milióna hlasovacích lístkov, pričom nevybavených je 117.000 poštou zaslaných lístkov a presne neurčený počet sporných lístkov.



Republikánsky prezident Donald Trump priebežne vedie v Severnej Karolíne so ziskom 50,1 percenta pred svojím demokratickým súperom Joeom Bidenom, ktorý dosiahol podporu na úrovni 48,7 percenta, čo znamená, že súboj je stále otvorený.



Čo sa týka volieb do Senátu, republikánsky senátor Thom Tillis sa v utorok večer vyhlásil za víťaza, avšak demokrat Cal Cunningham svoju porážku ešte nepriznal. Podľa tamojších úradov je Tillisov zisk 48,7 percenta voči Cunninghamovým 46,9 percentám príliš tesný na to, aby sa súboj uzatvoril.