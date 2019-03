Výsledky volieb v Thajsku budú známe až v máji, komisia čelí kritike

Volebná komisia medzitým podľa DPA posunula termín vyhlásenia oficiálnych výsledkov volieb na 9. mája, pričom neoficiálne výsledky by mali byť známe v piatok.

Bangkok 26. marca (TASR) - Thajská volebná komisia opäť posunula vyhlásenie oficiálnych výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb. Tie by mali byť známe až začiatkom mája. Organizácia volieb sa medzitým stala terčom kritiky pozorovateľov z neziskovej organizácie Ázijská sieť pre slobodné voľby (ANFREL). V utorok o tom informovali agentúry Reuters a DPA.



"Celkové podmienky sú uspôsobené tak, aby preferovali juntu," vyhlásili na margo thajských volieb predstavitelia ANFREL a dodali, že "množstvo ľudí vyjadruje svoje pochybnosti o priebehu volieb", píše Reuters.



Volebná komisia medzitým podľa DPA posunula termín vyhlásenia oficiálnych výsledkov volieb na 9. mája, pričom neoficiálne výsledky by mali byť známe v piatok.



Po spočítaní 94 percent hlasov získala podľa predbežných výsledkov vojenskej junte blízka Strana ľudovej moci (PPP) 7,69 milióna hlasov, zatiaľ čo opozičnú Stranu pre Thajčanov (PTP) volilo 7,2 milióna občanov.



Avšak na základe tých istých výsledkov zvíťazila PTP v najväčšom počte volebných obvodov, a to 137, oproti 97 obvodom, ktoré získala PPP.



Voľby do thajského parlamentu sa konajú na základe zmiešaného volebného systému, keď je 350 poslancov dosadených na základe väčšinového volebného systému, teda víťazstva v konkrétnom volebnom obvode, a zvyšných 150 poslancov sa medzi strany rozdelí na základe proporčného volebného systému - počtu hlasov získaných jednotlivými stranami na celonárodnej úrovni.



V tomto kontexte sa už v pondelok vyhlásili obe hlavné strany za víťazov volieb a deklarovali svoju pripravenosť začať rokovania o zostavení koaličnej vlády.



Pretrvávajúce nejasnosti ohľadom výsledkov prvých volieb od roku 2014, keď moc v Thajsku prevzala junta, vyvolávajú podľa agentúry Reuters pochybnosti o tom, či prispejú k ukončeniu 15 rokov trvajúcej politickej nestability v druhej najväčšej ekonomike juhovýchodnej Ázie.