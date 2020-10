Analytička:Výsledok amerických volieb môže mať vplyv na strednú Európu

Washington/Londýn/Bratislava 29. októbra (TASR) - Výsledok novembrových prezidentských volieb v USA môže mať vplyv na stredoeurópsky región predovšetkým z hľadiska bezpečnosti. Pre TASR to uviedla analytička Katarína Kertýsová z organizácie European Leadership Network (ELN) v Londýne.



"V rámci strednej a východnej Európy existuje skupina krajín, ktoré sa najmä v bezpečnostnej oblasti spoliehajú na osobitný vzťah so Spojenými štátmi," uviedla slovenská analytička. Svetlým príkladom je podľa nej Poľsko, ktoré nedávno priamo vyťažilo zo zníženia stavu amerických jednotiek rozmiestnených na území Nemecka.



Podľa Kertýsovej je ťažké povedať, aký vplyv budú mať výsledky prezidentských volieb na bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a USA. Pripomenula, že Slovensko je z globálnej perspektívy členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a zhoršenie vzťahov medzi USA a Európou za druhej Trumpovej administratívy bude mať vplyv aj na našu krajinu, či už priamy alebo nepriamy.



Za prínosné pre slovenskú zahraničnú politiku považuje to, že súčasný minister zahraničných vecí Ivan Korčok donedávna pôsobil ako veľvyslanec Slovenska vo Washingtone. Ako priblížila, má skúsenosti s terajšou administratívou, kontakty v oboch hlavných politických stranách i v americkom Kongrese.



"Na základe tejto skutočnosti, ako aj zreteľnej orientácie našej zahraničnej politiky k Európskej únii a Severoatlantickej aliancii verím, že v prípade zvolenia Joea Bidena by mohlo byť Slovensko prvou krajinou v rámci Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá bude mať od začiatku pozitívny vzťah s novou americkou administratívou," skonštatovala Kertýsová.



Takisto uviedla, že euroskeptické a populistické hnutia v Maďarsku a Poľsku vnímajú Trumpa ako ideologického spojenca. Naopak, Biden je tvrdým kritikom politických režimov oboch krajín. Jeho zvolenie za amerického prezidenta by nielen "posilnilo liberálne politické sily" v stredoeurópskom regióne, no mohlo by aj "pohnúť Budapešť a Varšavu bližšie k Bruselu a priblížiť ich k podpore konceptu strategickej autonómie", dodala analytička.



Americkí voliči 3. novembra rozhodnú, či Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Demokratickým vyzývateľom republikánskeho prezidenta je Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu.