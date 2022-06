Výsledok koalície NUPES je horší, než sa očakávalo

Paríž 20. júna (TASR) - Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) sa po nedeľných voľbách vo Francúzsku stala hlavnou opozičnou silou v Národnom zhromaždení. Jej líder Jean-Luc Mélenchon označil výsledok vládneho centristické bloku Spolu! (Ensemble!) za "totálnu porážku" a rozhodne odmietol výzvy z tábora "macronistov" na hľadanie kompromisov.



Zdôraznil v tejto súvislosti, že "neexistujú také rozpory, ktoré by sa dali prekonať, pretože nie sme (NUPES a SPOLU!) z rovnakého sveta, nemáme rovnaké hodnoty".



Ako na svojom webe napísal týždenník Le Journal du Dimanchce, analytici konštatujú, že NUPES sa síce stal najsilnejšou opozičnou stranou v parlamente – získal 147 mandátov –, ale volebné výsledky sú pre túto koalíciu sklamaním, pretože NUPES nemá v parlamente väčšinu a nemôže si tak nárokovať post predsedu vlády. V súvislosti s touto funkciou sa spomínalo práve Mélenchonovo meno.



Mélenchon sa pritom neuchádzal ani o post poslanca Národného zhromaždenia – v jeho volebnom obvode Bouches-du-Rhône kandidoval europoslanec Manuel Bompard, ktorý je bývalým šéfom jeho kampaní pred prezidentskými voľbami.



Pred svojimi priaznivcami Mélenchon v nedeľu večer vyhlásil, že po 35 rokoch strávených v politike "mení bojisko", ale "v prvých radoch" ľavice bude stáť "až do posledného dychu".



Mélenchonova politická súputníčka Martine Billardová v rozhovore pre spravodajskú televíziu BFM uviedla: "Keď ste celý život v politike, zo dňa na deň sa nezastavíte".



Dodala, že "Jean-Luc (Mélenchon) bude s nami aj naďalej". V podstate tým potvrdila vyjadrenie analytika Uga Bernalicisa, podľa ktorého Mélenchon zúročí "svoju slávu", bude "intelektuálnym kompasom" a vodcom aj bez toho, že by musel byť zvolený.



Deň po prvom kole volieb denník Le Parisien napísal, že Mélenchon by sa mal na jeseň ujať vedenia inštitútu La Boétie, čo je think-tank blízky jeho strane Nepoddajné Francúzsko (La France insoumise; LFI). Tieto informácie neboli vyvrátené ani potvrdené. Billardová priznala, že "je to jedna z možností."