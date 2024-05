Výsledok parlamentných volieb v JAR môže spôsobiť komplikácie

Kapské mesto 28. mája (TASR) - Parlamentné a regionálne voľby v Juhoafrickej republike v stredu 29. mája určia, do akej miery sú voliči unavení z politiky vládnuceho hnutia Africký národný kongres (ANC). Prezident Cyril Ramaphosa a jeho ANC sa snažia udržať si parlamentnú väčšinu, pričom niekoľko prieskumov verejnej mienky ukazuje, že podpora ANC pred voľbami klesla pod 50 percent. TASR informuje podľa agentúry AP.



Hlavným volebným dňom je streda a oficiálne výsledky sa očakávajú do niekoľkých dní. ANC je pri moci od skončenia systému apartheidu pred 30 rokmi a stále je najsilnejším politickým zoskupením. Ak však voľby potvrdia pokles podpory, pre znovuzvolenie Ramaphosu do druhého a posledného funkčného obdobia prezidenta a zostavenie vlády bude ANC potrebovať vytvoriť koalíciu.



Juhoafričania si prezidenta nevolia priamo, ale priamo rozhodujú o zložení 400-člennej dolnej komory parlamentu - Národného zhromaždenia. Spomedzi poslancov si potom zvolí nadpolovičná väčšina prezidenta. ANC ju mal doteraz vždy od prvých všerasových volieb v roku 1994.



Druhá komora parlamentu (Národná rada provincií) má 90 členov. Je volená nepriamo, na základe regionálnych volieb v deviatich juhoafrických provinciách.



Do volieb je zaregistrovaných takmer 28 miliónov zo 62 miliónov obyvateľov. Na celoštátnej úrovni kandiduje viac ako 50 politických strán a ešte viac do provinčných zákonodarných zborov. Prvýkrát môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti.



Prezident Ramaphosa ako líder ANC je hlavnou tvárou jeho kampane. Hlavnou opozíciou je centristická Demokratická aliancia (DA), ktorá uzavrela dohodu s menšími stranami v nádeji, že spolu dokážu nahradiť ANC. Prieskumy to však nepovažujú za pravdepodobné.



Treťou najväčšou stranou sú krajne ľavicoví Bojovníci za ekonomickú slobodu (EFF). Vedie ju Julius Malema, bývalý mládežnícky vodca ANC. V minulých voľbách získala ANC pohodlných 57,5 percenta, oproti DA s približne 21 percentami a EFF s 11 percentami, ostatné zvolené strany mali pod štyri percentá.



Z nových strán si najväčšiu pozornosť získala Kopija národa (uMkhonto weSizwe, MS) exprezidenta Jacoba Zumu. Podľa rozhodnutia súdu však politik spájaný s korupciou a odsúdený za pohŕdanie súdom nemôže byť zvolený.



Podľa Svetovej banky viac ako polovica Juhoafričanov žije v chudobe. Hoci JAR sa považuje za najvyspelejšiu krajinu kontinentu, čelí hlbokým ekonomickým problémom. Miera nezamestnanosti je až 32 percent a spôsobuje to nespokojnosť, pretože vládna ANC nezlepšila životné podmienky veľkej časti obyvateľov ani tri desaťročia po páde apartheidu.



Ďalšími problémami sú vysoká miera násilných trestných činov, korupčné škandály, zlyhávanie niektorých základných vládnych služieb a kríza v rámci štátom vlastneného dodávateľa elektriny, ktorá dlhodobo spôsobuje celoštátne výpadku dodávok prúdu.