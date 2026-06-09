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Výsledok volieb v Arménsku chce na súde napadnúť viacero strán
Blok Arménsko vedený bývalým prezidentom Robertom Kočarjanom, ktorý v parlamentných voľbách získal 9,9 percenta hlasov, avizoval, že výsledky volieb napadne na Ústavom súde.
Autor TASR
Jerevan 9. júna (TASR) - Ústredná volebná komisia v Arménsku v utorok oznámila, že v 86 volebných okrskoch patriacich pod 20 územných volebných komisií nariadila prepočítanie hlasov odovzdaných v nedeľu 7. júna v parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra Armenpress, píše TASR.
Blok Arménsko vedený bývalým prezidentom Robertom Kočarjanom, ktorý v parlamentných voľbách získal 9,9 percenta hlasov, avizoval, že výsledky volieb napadne na Ústavom súde.
Predstaviteľ bloku a poslanec Išchan Saghateljan informoval, že v strane pripravujú súbor dôkazov a podkladov, ktoré súdu predložia.
Napriek tomu, že medzinárodní pozorovatelia uviedli, že hlasovanie prebehlo v pokojnom a férovom prostredí, Saghateljan tvrdí, že disponujú „mnohými dôkazmi“ o nátlaku na voličov a nespravodlivých podmienkach počas volieb. Doplnil, že blok napadne výsledky volieb hneď po tom, ako Ústredná volebná komisia zverejní oficiálne konečné výsledky.
Saghateljan zároveň oznámil, že požiadali o prepočítanie hlasov vo viacerých volebných okrskoch.
Podľa predbežných výsledkov vládnuca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašinjana získala 49,825 percenta hlasov, čím si aj v novom parlamente zabezpečila väčšinu.
Blok Silné Arménsko vedený arménsko-ruským miliardárom Samvelom Karapetjanom volilo 23,281 percenta voličov, zatiaľ čo blok Arménsko 9,934 percenta oprávnených voličov.
Z predbežných výsledkov zároveň vyplýva, že strana Prosperujúce Arménsko proruského magnáta Gagika Carukjana tesne neprekročila štvorpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu - získala 3,996 percenta hlasov. Aj táto strana oznámila, že výsledky volieb napadne na súde.
Tento postup zvažuje aj strana Krídla jednoty, ktorá v utorok oznámila, že neuznáva oficiálne výsledky volieb do Národného zhromaždenia a chce iniciovať proces prepočítania hlasov. Podľa predbežných výsledkov strana Krídla jednoty, ktorú vedie bývalý ombudsman Arman Tatojan, získala 2,3 percenta hlasov.
Parlamentné voľby v Arménsku sa považovali za test politického smerovania krajiny a vplyvu Ruska v regióne.
Blok Arménsko vedený bývalým prezidentom Robertom Kočarjanom, ktorý v parlamentných voľbách získal 9,9 percenta hlasov, avizoval, že výsledky volieb napadne na Ústavom súde.
Predstaviteľ bloku a poslanec Išchan Saghateljan informoval, že v strane pripravujú súbor dôkazov a podkladov, ktoré súdu predložia.
Napriek tomu, že medzinárodní pozorovatelia uviedli, že hlasovanie prebehlo v pokojnom a férovom prostredí, Saghateljan tvrdí, že disponujú „mnohými dôkazmi“ o nátlaku na voličov a nespravodlivých podmienkach počas volieb. Doplnil, že blok napadne výsledky volieb hneď po tom, ako Ústredná volebná komisia zverejní oficiálne konečné výsledky.
Saghateljan zároveň oznámil, že požiadali o prepočítanie hlasov vo viacerých volebných okrskoch.
Podľa predbežných výsledkov vládnuca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašinjana získala 49,825 percenta hlasov, čím si aj v novom parlamente zabezpečila väčšinu.
Blok Silné Arménsko vedený arménsko-ruským miliardárom Samvelom Karapetjanom volilo 23,281 percenta voličov, zatiaľ čo blok Arménsko 9,934 percenta oprávnených voličov.
Z predbežných výsledkov zároveň vyplýva, že strana Prosperujúce Arménsko proruského magnáta Gagika Carukjana tesne neprekročila štvorpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu - získala 3,996 percenta hlasov. Aj táto strana oznámila, že výsledky volieb napadne na súde.
Tento postup zvažuje aj strana Krídla jednoty, ktorá v utorok oznámila, že neuznáva oficiálne výsledky volieb do Národného zhromaždenia a chce iniciovať proces prepočítania hlasov. Podľa predbežných výsledkov strana Krídla jednoty, ktorú vedie bývalý ombudsman Arman Tatojan, získala 2,3 percenta hlasov.
Parlamentné voľby v Arménsku sa považovali za test politického smerovania krajiny a vplyvu Ruska v regióne.