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Výsledok volieb v Peru je najtesnejší za desaťročia

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Konzervatívna prezidentská kandidátka Keiko Fujimoriová hlasuje vo volebnej miestnosti v Lime. Foto: TASR/AP

Po sčítaní viac ako 98,5 percenta hlasov vedie Fujimoriová pred Sánchezom o 18.478 hlasov, čo predstavuje len 0,1 percenta.

Autor TASR
Lima 16. júna (TASR) - Výsledok druhého kola prezidentských volieb v Peru, v ktorých sa stretli konzervatívna politička Keiko Fujimoriová a jej ľavicový protikandidát Roberto Sánchez, je jedným z najtesnejších v krajinách Latinskej Ameriky za uplynulé desaťročia. Vyplýva to z analýzy, ktorú v pondelok zverejnila agentúra AFP.

Po sčítaní viac ako 98,5 percenta hlasov vedie Fujimoriová pred Sánchezom o 18.478 hlasov, čo predstavuje len 0,1 percenta.

Agentúra AFP, ktorá analyzovala takmer 150 volieb v 18 štátoch, uviedla, že takýto výsledok by bol najtesnejším vo voľbách v Latinskej Amerike minimálne od roku 1990, po tom, ako viaceré krajiny v regióne prešli k demokratickému zriadeniu.

Fujimoriová na prezidentku kandiduje už štvrtýkrát. Víťazstvo jej predtým zakaždým tesne ušlo. V roku 2016 ju od funkcie delilo 41.000 hlasov, teda 0,24 percenta, a o päť rokov neskôr prehrala o 0,26 percenta.

Voľby s tesnejším výsledkom sa v Latinskej Amerike uskutočnili len v Salvádore v roku 2014, kde ľavičiar a bývalý povstalecký veliteľ Salvador Sánchez Cerén zvíťazil o 7400 hlasov. Mimoriadne tesné hlasovanie bolo aj v Kostarike v roku 2006, keď laureát Nobelovej ceny za mier Óscar Arias zvíťazil o 18.200 hlasov. Počet obyvateľov Peru je však trojnásobne ako v oboch spomenutých krajinách dokopy.

Predseda peruánskej volebnej komisie Bernardo Pachas povedal, že meno nového peruánskeho prezidenta bude oficiálne známe koncom mesiaca.
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