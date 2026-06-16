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Výsledok volieb v Peru je najtesnejší za desaťročia
Po sčítaní viac ako 98,5 percenta hlasov vedie Fujimoriová pred Sánchezom o 18.478 hlasov, čo predstavuje len 0,1 percenta.
Autor TASR
Lima 16. júna (TASR) - Výsledok druhého kola prezidentských volieb v Peru, v ktorých sa stretli konzervatívna politička Keiko Fujimoriová a jej ľavicový protikandidát Roberto Sánchez, je jedným z najtesnejších v krajinách Latinskej Ameriky za uplynulé desaťročia. Vyplýva to z analýzy, ktorú v pondelok zverejnila agentúra AFP.
Po sčítaní viac ako 98,5 percenta hlasov vedie Fujimoriová pred Sánchezom o 18.478 hlasov, čo predstavuje len 0,1 percenta.
Agentúra AFP, ktorá analyzovala takmer 150 volieb v 18 štátoch, uviedla, že takýto výsledok by bol najtesnejším vo voľbách v Latinskej Amerike minimálne od roku 1990, po tom, ako viaceré krajiny v regióne prešli k demokratickému zriadeniu.
Fujimoriová na prezidentku kandiduje už štvrtýkrát. Víťazstvo jej predtým zakaždým tesne ušlo. V roku 2016 ju od funkcie delilo 41.000 hlasov, teda 0,24 percenta, a o päť rokov neskôr prehrala o 0,26 percenta.
Voľby s tesnejším výsledkom sa v Latinskej Amerike uskutočnili len v Salvádore v roku 2014, kde ľavičiar a bývalý povstalecký veliteľ Salvador Sánchez Cerén zvíťazil o 7400 hlasov. Mimoriadne tesné hlasovanie bolo aj v Kostarike v roku 2006, keď laureát Nobelovej ceny za mier Óscar Arias zvíťazil o 18.200 hlasov. Počet obyvateľov Peru je však trojnásobne ako v oboch spomenutých krajinách dokopy.
Predseda peruánskej volebnej komisie Bernardo Pachas povedal, že meno nového peruánskeho prezidenta bude oficiálne známe koncom mesiaca.
Po sčítaní viac ako 98,5 percenta hlasov vedie Fujimoriová pred Sánchezom o 18.478 hlasov, čo predstavuje len 0,1 percenta.
Agentúra AFP, ktorá analyzovala takmer 150 volieb v 18 štátoch, uviedla, že takýto výsledok by bol najtesnejším vo voľbách v Latinskej Amerike minimálne od roku 1990, po tom, ako viaceré krajiny v regióne prešli k demokratickému zriadeniu.
Fujimoriová na prezidentku kandiduje už štvrtýkrát. Víťazstvo jej predtým zakaždým tesne ušlo. V roku 2016 ju od funkcie delilo 41.000 hlasov, teda 0,24 percenta, a o päť rokov neskôr prehrala o 0,26 percenta.
Voľby s tesnejším výsledkom sa v Latinskej Amerike uskutočnili len v Salvádore v roku 2014, kde ľavičiar a bývalý povstalecký veliteľ Salvador Sánchez Cerén zvíťazil o 7400 hlasov. Mimoriadne tesné hlasovanie bolo aj v Kostarike v roku 2006, keď laureát Nobelovej ceny za mier Óscar Arias zvíťazil o 18.200 hlasov. Počet obyvateľov Peru je však trojnásobne ako v oboch spomenutých krajinách dokopy.
Predseda peruánskej volebnej komisie Bernardo Pachas povedal, že meno nového peruánskeho prezidenta bude oficiálne známe koncom mesiaca.