Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva navštívi v máji Čínu

Ženeva 8. marca (TASR) - Vysoká komisárka Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Michelle Bacheletová v utorok oznámila, že v máji navštívi Čínu. Jej tím zamieri do čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, v ktorej má dochádzať k porušovaniu ľudských práv. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"S radosťou oznamujem, že sme sa prednedávnom dohodli s čínskou vládou na návšteve," uviedla Bacheletová. Zároveň dodala, že jej úrad a Peking "iniciovali konkrétne prípravy na návštevu, ktorá sa má uskutočniť v máji". V rámci príprav na jej návštevu sa však musia zohľadniť aj opatrenia zamerané na spomalenie šírenia koronavírusu.



Už dlhodobo sa pritom ozývajú výzvy na to, aby vysoká komisárka OSN pre ľudské práva navštívila autonómnu oblasť Sin-ťiang v Číne.



Podľa ľudskoprávnych skupín totiž v "prevýchovných táboroch" v Sin-ťiangu uviazol najmenej milión príslušníkov prevažne moslimskej menšiny Ujgurov, pričom je Peking obviňovaný, že v tomto regióne nachádzajúcom na západe krajiny porušuje ľudské práva, a to napríklad nútenou sterilizáciou žien a nútenými prácami.



Americká vláda a zákonodarcovia a päť ďalších západných krajín označili zaobchádzanie s Ujgurmi za "genocídu", čo však Peking rázne odmieta.



Čína podľa AFP niekoľko rokov opakuje, že Bacheletová bude vítaná na návšteve Sin-ťiangu, avšak Peking a komisárka sa doteraz nedokázali dohodnúť vzhľadom na jej podmienky "zmysluplného a neobmedzeného prístupu".



Generálny tajomník OSN António Guterres minulý mesiac počas konania zimných olympijských hier lídrom v Pekingu povedal, že očakáva, že umožnia Bacheletovej absolvovať "dôveryhodnú" návštevu Číny vrátane autonómnej oblasti Sin-ťiang.