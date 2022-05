Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva navštívi Čínu

Peking/Ženeva 20. mája (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová plánuje v priebehu budúceho týždňa navštíviť Čínu, oznámilo v piatok tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Viaceré ľudskoprávne organizácie v tejto súvislosti vyjadrili obavy, že táto prvá návšteva vysokej komisárky v Číne od roku 2005 bude vnímaná ako schvaľovanie politiky Pekingu v oblasti ľudských práv. TASR informáciu prevzala od agentúry Reuters.



Bacheletovej úrad spresnil, že komisárka navštívi aj región Sin-ťiang, kde sú podľa nej a viacerých ľudskoprávnych organizácií ujgurská, kazašská a ďalšie prevažne moslimské etnické menšiny vystavené systematickému prenasledovaniu.



Organizácia Human Rights Watch (HRW) a ďalšie ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy, že čínska vláda využije Bacheletovej návštevu ako príležitosť na "manipulovanie" s verejnou mienkou ohľadom dodržiavania ľudských práv v Číne.



Čínska vláda odmieta obvinenia Západu z údajných perzekúcií voči Ujgurom a opakovane upozornila ostatné štáty, aby nezasahovali do jej vnútorných záležitostí.



Bacheletová, ktorá bude v Číne od 23. do 28. mája, plánuje navštíviť aj juhočínsku priemyselnú metropolu Kuang-čou (Kanton), avšak vzhľadom na koronavírusovú pandémiu nezavíta do hlavného mesta Peking.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva navštívila Čínu naposledy v roku 2005, keď tento post zastávala Louise Arbourová.