Vedci: Otepľovanie Sibíri by boli bez pričinenia človeka skoro nemožné

Paríž 16. júla (TASR) - Vlna tepla na Sibíri by bola "takmer nemožná" bez klimatickej zmeny spôsobenej človekom, uviedol medzinárodný tím vedcov, ktorých citovala agentúra AFP.



Vedci zistili, že rekordne teplé obdobie by bolo o dva stupne Celzia chladnejšie nebyť desaťročí vypúšťania skleníkových plynov do atmosféry.



Posledných päť rokov bolo na Sibíri najteplejšími v zaznamenanej histórii merania. Je pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať.



Planéta Zem sa na póloch otepľuje rýchlejšie než v iných svojich častiach. Teplota na Sibíri bola medzi januárom a júnom o päť stupňov teplejšia ako priemer.



Ruské mesto Verchojansk, známe veľkými výkyvmi teplôt, zaznamenalo v druhej polovici júna najvyššiu teplotu v histórii meraní - 38 stupňov Celzia. Toto mesto s 1300 obyvateľmi drží Guinnessov rekord za najextrémnejšie výkyvy teplôt. Najnižšia zaznamenaná teplota je tu mínus 68 stupňov Celzia.



Andrea Ciavarella z londýnskej pobočky britského meteorologického ústavu Met Office označil tieto zistenia vedcov za "ohromujúce".



"Je to ďalší dôkaz extrémnych teplôt, ktoré môžeme v stále vyšších frekvenciách očakávať na celom svete," uviedol.



V rámci výskumu vedci uskutočnili počítačové simulácie teplôt na Zemi s vplyvom ľudí aj bez neho. Na základe svojich zistení uviedli, že teplotná vlna "by bola v klíme bez emisií plynov, ktoré vypustil človek, takmer nemožná". Dodali, že znečistenie zvýšilo pravdepodobnosť extrémnych udalostí počasia o najmenej 600 percent.



Vedci uvádzajú, že vlna tepla na Sibíri je problémom pre celú planétu, keďže prispieva k mohutným lesným požiarom. Vďaka nim sa do ovzdušia uvoľňujú ďalšie milióny ton oxidu uhličitého.



Ruské úrady uviedli, že na hasení 197 požiarov v súčasnosti pracuje viac než 5000 ľudí na ploche viac ako 40.000 hektárov lesa.



Výskum medzinárodného tímu vedcov ešte nebol podrobený recenziám, dodáva AFP.