Vysoké teploty prispeli k rekordne rýchlemu topeniu ľadu v Grónsku

Nuuk 11. júna (TASR) - Grónska ľadová pokrývka sa v období od 15. do 21. mája tohto roka topila 17-krát rýchlejšie oproti priemeru. Prispeli k tomu nadpriemerne vysoké teploty v regióne, ktoré zasiahli aj Island. Informovala o tom v správe vedecká sieť World Weather Attribution, píše TASR podľa agentúry AFP.



Rekordné teploty zasiahli oba ostrovy v polovici mája, keď na islandskom letisku Egilsstaoir namerali 26,6 stupňa Celzia a na grónskej stanici Ittoqqortoormiit 14,3 stupňa Celzia. Denná priemerná teplota v týchto lokalitách je pritom v polovici mája nižšia o viac ako desať stupňov.



„Vlna vysokých teplôt spôsobila rýchlejšie topenie grónskej ľadovej prikrývky, čo výrazne prispelo k zvyšovaniu hladiny morí,“ povedala novinárom jedna z autoriek správy Friederike Ottová z Imperial College London. „Bez klimatickej zmeny by to nebolo možné,“ povedala.



Ottová pripomenula, že teploty okolo 20 stupňov Celzia sa nemusia zdať ako extrémne, ale pre tento región sveta je to významný úkaz. „Má to obrovský vplyv na celý svet,“ uviedla.



WWA upozorňuje, že vysoké teploty môžu ovplyvniť miestne domorodé komunity a infraštruktúru. „V Grónsku a na Islande je infraštruktúra vybudovaná na chladné počasie, čo znamená, že počas vlny vysokých teplôt môže topenie ľadu viesť k záplavám a poškodeniu ciest a infraštruktúry,“ uviedla WWA.