Vysoké tresty väzenia hrozia 3 ruským stredoškolákom pre hru Minecraft

Moskva 7. februára (TASR) - Súdna kauza troch ruských stredoškolákov, ktorí čelia obvineniam z vytvorenia teroristickej skupiny po tom, ako v počítačovej hre Minecraft chceli nechať vybuchnúť budovu Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), sa v pondelok dostala do záverečnej fázy: obvinený, 16-ročný Nikita Uvarov, predstúpil so záverečnou rečou. Mladíkom hrozia vysoké tresty väzenia.



Ako informoval spravodajský web Meduza.io, trestné konanie proti Nikitovi Uvarovovi a dvom ďalším tínedžerom zo sibírskeho mesta Kansk sa začalo ešte v lete roku 2020.



Chlapcov vtedy zadržali po tom, čo po meste vylepovali letáky na podporu absolventa Moskovskej štátnej univerzity Azata Miftachova, pričom jeden z nich dali aj na budovu FSB.



Po zadržaní školákom polícia zhabala mobilné telefóny. Z ich komunikácie na sociálnej sieti VKontakte vyplynulo, že vo videohre Minecraft si spoločne postavili budovu FSB a chceli ju "pre zábavu vyhodiť do vzduchu". Podľa vyšetrovateľov však zámerom tínedžerov bolo spáchať útok na skutočnú budovu FSB.



Uvarov strávil vo väzbe takmer rok, potom ho z vyšetrovacej väzby prepustili. Jeho komplicov po čase prepustili do domáceho väzenia.



Na pojednávaní 4. februára žiadal prokurátor pre Uvarova deväť rokov väzenia. Vysoké tresty - okolo šesť rokov - žiadal aj pre jeho "komplicov". Prokurátor tiež žiadal, aby každý z obvinených zaplatil pokutu po 50.000 rubľov (578 eur).



Zasadnutie súdu, ktorý v kauze pojednáva neverejne, bolo odročené na 10. februára. Zatiaľ nie je známe, keby bude vynesený rozsudok.



Uvarov vo svojom záverečnom slove odmietol obvinenie a vyhlásil, že ak ho odsúdia, trest si odpyká "s čistým svedomím a dôstojne".



Zdôraznil, že nie je terorista. Spresnil, že časť jeho komunikácie s korunným svedkom je fiktívna. Poprel, že by bol niekedy do četu napísal, že plánuje a pripravuje "niekoho či niečo vyhodiť do vzduchu", pretože "som nič (také) neplánoval a nikoho (na to) nepripravoval."



Dodal, že jediné, čo by chcel, je dokončiť štúdium a potom "odísť odtiaľto niekam ďaleko, aby som nestresoval tajné služby a ani sám seba".



Vo svojom poslednom vystúpení pred súdom Uvarov povedal, že ho hnevalo, ako sú v Rusku prenasledovaní a trestaní "ľudia, občianski aktivisti, ktorí želajú krajine len to dobré". Dodal, že teraz aj on sám "narazil na despotizmus nepoctivých predstaviteľov (tohto) systému". Uvarov hovoril aj o prvých dňoch väzby a spôsoboch nátlaku na seba a svojich príbuzných zo strany tajných služieb.



Poďakoval sa ľuďom, ktorí mu veria a podporujú ho. "Solidarita a podpora sú veľmi dôležité pre ľudí, ktorí sú v slobodnej krajine prenasledovaní za svoje politické názory," povedal Uvarov.