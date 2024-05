Vysoké vlny a rozbúrené more poškodili plávajúce mólo pri Pásme Gazy

Gaza 25. mája (TASR) - Dočasné mólo slúžiace pre dodávky humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy poškodili vysoké vlny a rozbúrené more, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na miestnych svedkov. Podľa nich je mólo v súčasnosti mimo prevádzky a na odstraňovaní škôd sa pracuje, uvádza TASR.



Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) medzičasom uviedlo, že štyri plavidlá humanitárnej misie USA, ktoré obsluhujú plávajúce mólo, sa v dôsledku nepriaznivého počasia uvoľnili z kotvenia. Podľa neho je však mólo naďalej plne funkčné, nehlásili ani žiadne zranenia.



Dve zo zasiahnutých plavidiel momentálne zakotvia na pláži neďaleko móla a zvyšné dve sa zasekli na izraelskom pobreží pri meste Aškelon. Podľa CENTCOM-u za pomoci izraelského námorníctva prebiehajú snahy o ich uvoľnenie.



Izraelská televízia N12 informovala, že časti móla odplavilo až na pobrežie neďaleko 30 kilometrov vzdialeného izraelského prístavu Ašdod.



Dočasné mólo kotviace pri pobreží Pásma Gazy vybudovala americká armáda, keďže samotná enkláva nemá dostatočne hlboký prístav pre väčšie nákladné lode. Do prevádzky ho uviedli minulý týždeň.



Humanitárnu pomoc dovážajú nákladné lode z Cypru, z ktorých sa tovar potom naloží na menšie plavidlá schopné zakotviť na plávajúcom móle. Tam sa náklad preloží na nákladné autá a rozvezie sa do palestínskej enklávy.