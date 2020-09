Vysokopostavený predstaviteľ: Palestína je obeťou Trumpových ambícii

Ramalláh/Tel Aviv 5. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok uviedol, že víta rozhodnutie Srbska, ktoré ako prvá európska krajina presúva svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Generálny tajomník Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) Sáib Irikát krok označili za súčasť politickej kampane prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ďakujem môjmu priateľovi, prezidentovi Srbska... za rozhodnutie uznať Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela a presunúť tam jeho veľvyslanectvo," uviedol Netanjahu a dodal, že kontroverzný presun sa uskutoční do júla 2021. S Izraelom naviazalo diplomatické vzťahy aj Kosovo a bude prvou prevažne moslimskou krajinou, ktorá v Jeruzaleme otvorí veľvyslanectvo.



Krajiny svoje veľvyslanectvá tradične umiestňovali v Tel Avive, keďže Jeruzalem je predmetom sporov medzi Izraelom a Palestínčanmi. Trump však v roku 2017 toto tabu prelomil, keď USA oficiálne uznali Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presunuli tam svoje veľvyslanectvo.



Netanjahu vyzdvihol aj zásluhu Donalda Trumpa: "Rád by som tiež poďakoval svojmu priateľovi prezidentovi Trumpovi za to, že prispel k tomuto úspechu," uviedol vo svojom vyhlásení.



Oficiálny postoj Európskej únie a Organizácie spojených národov je, že konečný štatút mesta musí byť výsledkom rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi a dovtedy by tam krajiny nemali umiestňovať svoje veľvyslanectvá.



Irikát rozhodnutie v piatok odsúdil a uviedol, že "Palestína sa stala obeťou volebných ambícií prezidenta Trumpa, ktorého tím by prijal akékoľvek kroky bez ohľadu na to, aké deštruktívne budú pre mier ... aby dosiahli jeho znovuzvolenie" v novembri. "Tento krok, rovnako ako dohoda medzi SAE (Spojenými arabskými emirátmi) a Izraelom (o normalizácii diplomatických vzťahov), nie je o dosiahnutí mieru na Blízkom východe," dodal.