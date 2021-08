Vysokopostavený veliteľ USA sa stretol s vedením Talibanu v Katare

Washington 17. augusta (TASR) - Veliteľ amerických ozbrojených síl na Blízkom východe Kenneth McKenzie sa stretol s členmi vedenia radikálneho hnutia Taliban v Katare. V pondelok to potvrdilo americké ministerstvo obrany, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



McKenzie, šéf amerického centrálneho velenia, dal počas rozhovoru jasne najavo, že útok na amerických vojakov alebo narušenie evakuačnej operácie na letisku v Kábule by vyústili do silnej reakcie Spojených štátov. Uviedol to hovorca John Kirby.



Americká armáda má teraz na letisku v afganskom hlavnom meste Kábul približne 2500 vojakov, ktorí zaisťujú bezpečnosť počas evakuácie Američanov a tých Afgancov, ktorí pomáhali Spojeným štátom. Do niekoľkých dní sa tento počet vojakov zvýši na 6000.



Evakuácia prebieha po tom, čo fundamentalistické hnutie Taliban náhle a nečakane prevzalo moc v krajine. Na letisku v Kábule vznikol chaos, pretože tisíce Afgancov sa v panike snažili dostať do evakuačných lietadiel.