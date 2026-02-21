< sekcia Zahraničie
Vysokoškoláci zorganizovali protivládne protesty v Iráne
Autor TASR
Teherán 21. februára (TASR) - V Iráne vypukli v sobotu na začiatku školského semestra protesty proti autoritárskej vláde na viacerých popredných univerzitách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Študenti Šarífovej technologickej univerzity v Teheráne skandovali protestné slogany a došlo aj k stretom s jednotkami polovojenských síl Basídž podliehajúcich Revolučným gardám (IRGC). Protesty zorganizovali aj študenti medicíny v meste Mašhad na severovýchode krajiny. Nemecká agentúra uvádza, že niekoľko osôb bolo zadržaných.
Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty, ktoré sa rýchlo rozšírili po celej krajine. Vláda v Teheráne protesty násilne potlačila. Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) so sídlom v USA odhaduje, že počet obetí zásahov bezpečnostných zložiek presiahol 7000.
Iránska spravodajská agentúra Fars uviedla, že študenti plánovali „tichý a pokojný protest“ na pamiatku zabitých, no narušili ho osoby skandujúce slogany ako „smrť diktátorovi“, čím podľa agentúry AFP odkazovali na najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
K protestom dochádza v čase, keď iránske úrady čelia tlaku na uzavretie jadrovej dohody s USA. Americký prezident Donald Trump krajine zároveň pohrozil vojenským zásahom po potláčaní demonštrácií.
