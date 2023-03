Vysokoškolskí učitelia demonštrujú za mzdy, v Prahe mieria na hrad

Praha 28. marca (TASR) - Vysokoškolskí učitelia v utorok protestujú vo viacerých českých mestách proti nízkym platom vyučujúcich humanitných a spoločenskovedných odborov. Požadujú viac peňazí zo štátneho rozpočtu a rovnosť v platových tarifách medzi jednotlivými odbormi. Protestujúci v hlavnom meste zamierili na Pražský hrad, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Do protestnej akcie s názvom Hodina pravdy, ktorá sa symbolicky koná na Deň učiteľov, sa podľa organizátorov zapojili stovky vyučujúcich aj študentov z 13 prevažne filozofických fakúlt. Pedagógov v ich iniciatíve podporujú aj vysokoškolské odbory.



Počas dňa sa na fakultách konajú okrem demonštrácií aj vzdelávacie a kultúrne akcie, ktoré majú poukázať na to, prečo sú tieto študijné smery pre spoločnosť nenahraditeľné.



V Prahe demonštranti popoludní vyrazili na dvojhodinový pochod mestom. Z Námestia Jana Palacha, kde sídli Filozofická fakulta Univerzity Karlovej, pôjdu cez Čechov most popri Úrade vlády až na Hradčianske námestie pred Pražským hradom. Nesú si rôzne transparenty a pred sebou tlačia balvan, ktorý má odkazovať na úsilie mytologického Sizyfa.



Organizátori protestu oceňujú, že sa postupne darí napravovať situáciu učiteľov na základných a stredných školách. Na vysoké školstvo sa však podľa nich zabudlo. Dlhodobá systémová nespravodlivosť v podpore vedy a vysokých škôl podľa nich ohrozuje ďalší rozvoj humanitných odborov na potrebnej úrovni.



Protest označujú za krajné riešenie, ku ktorému ich donútila situácia na mnohých pracoviskách. Zdôrazňujú najmä odchody talentovaných odborníkov či vyčerpanie ostatných, nutnosť hľadať si doplnkové zamestnanie alebo neschopnosť vysokých škôl ponúknuť perspektívu mladšej generácii.



Cieľom protestu je okrem iného aj podporiť požiadavku dekanov filozofických fakúlt na záchranný príspevok dotknutým odborom a zároveň snaha presadiť aj dlhodobé a systémové riešenie.



Český minister školstva Vladimír Balaš v utorok uviedol, že financovanie vysokých škôl je problematické už 20 rokov. Vláda sa však problému podľa neho venuje. "Ale je zjavné, že prostriedkov je stále nedostatok," dodal. O navýšení financovania by mal hovoriť s premiérom Petrom Fialom a v stredu by o tom mohla rokovať vláda.



Minister je však presvedčený, že problém sa nevyrieši "nasypaním viac peňazí" do systému. Univerzity sa podľa neho majú zamyslieť aj nad tým, či na každej z nich musí byť rovnaký študijný odbor a či je udržateľné, aby niekde boli na jedného učiteľa len jednotky študentov.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)