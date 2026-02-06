Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vysoký dôstojník letectva obvinený zo špionáže bol vzatý do väzby

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Päťdesiatštyriročný nemenovaný dôstojník, ktorý slúžil v jednotke v oblasti Atén, sa dostavil pred vojenské justičné orgány, ktoré nariadili jeho väzbu.

Autor TASR
Atény 6. februára (TASR) - Vysokopostaveného dôstojníka gréckeho letectva obvineného zo špionáže vzali úrady v piatok do väzby, informoval agentúru AFP zdroj z ministerstva obrany, píše TASR. Grécke médiá medzičasom uviedli, že spravodajské informácie údajne poskytoval Číne.

Päťdesiatštyriročný nemenovaný dôstojník, ktorý slúžil v jednotke v oblasti Atén, sa dostavil pred vojenské justičné orgány, ktoré nariadili jeho väzbu, uviedol zdroj z ministerstva, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.

Grécka tlačová agentúra (ANA) oznámila, že muža bude v utorok vypočúvať vojenská prokuratúra.

Dôstojníka zadržali úrady vo štvrtok. V krátkom vyhlásení generálneho štábu gréckej armády sa uvádza, že existujú „jasné dôkazy o trestných činoch, ktoré spadajú pod vojenský trestný zákonník, a to získavanie a odovzdávanie utajovaných vojenských informácií tretím stranám s rizikom poškodenia národných záujmov“.

Vojenský zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že dôstojník bol členom brigády vzdušných síl, ktorý mal prístup k citlivým informáciám týkajúcich sa národnej bezpečnosti.

Tento zdroj a grécke médiá uviedli, že dôstojník poskytoval informácie kontaktom v Číne.
