Vysoký komisár OSN Türk rokoval v Kyjeve pre raketové útoky v podzemí

Ženeva 6. decembra (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk sa musel v pondelok stretnúť v Kyjeve s ľudskoprávnymi aktivistami v podzemnom kryte, pretože ukrajinská metropola čelila raketovému útoku. Türk zároveň vyzval na ukončenie "nezmyselnej" vojny na Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Türk sa ujal funkcie komisár OSN pre ľudské práva v októbri a v nedeľu pricestoval na štvordennú návštevu vojnou zmietanej Ukrajiny. Na pondelok mal v Kyjeve naplánované stretnutie s niekoľkými ľudskoprávnymi aktivistami, no po rozozvučaní sirén varujúcich pred vzdušným útokom sa muselo stretnutie presunúť do podzemného krytu.



Türkov úrad neskôr zverejnil video, ktoré zachytáva ako sa jeho skupina rýchlo presúva uličkou a potom dole schodmi, opisuje AFP roztrasené videozábery.



"Keď sme sa v tomto kryte rozprávali, čelila Ukrajina vlne raketových útokov. Niektoré z nich (z rakiet) dopadli v blízkosti Kyjeva", uvádza Türk vo videu.



"Je neuveriteľné, že toto sa na Ukrajine deje takmer každý deň," uviedol tento predstaviteľ OSN neskôr v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti Twitter.



V ďalšom videoodkaze vinil Türk zo situácie na Ukrajine výlučne Rusko. "Vojna je nezmyselná. Takéto zabíjanie je absolútne neakceptovateľné a nezmyselné. Môžem apelovať len na tých, ktorí to robia, aby s tým prestali a rešpektovali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné zákony o ľudských právach," povedal.



Rusko spustilo v pondelok novú vlnu raketových útokov na ukrajinské územie. Podľa ukrajinských úradov ruské ozbrojené sily vypálili viac než sto rakiet. Výbuchy hlásili vo viacerých mestách vrátane Odesy, Čerkás a Kryvého Rihu.