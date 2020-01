Borrell pozval iránskeho ministra zahraničných vecí na rokovania

Brusel 5. januára (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell pozval iránskeho ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa do Bruselu na rokovania o zmiernení napätia v Iraku, informovala v nedeľu agentúra Reuters.



Borrell zároveň Irán vyzval, aby "dôkladne zvážil akúkoľvek reakciu" v súvislosti so zabitím iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního a pozval Zarífa do Bruselu s cieľom diskutovať o situácii v oblasti Blízkeho východu a o zachovaní jadrovej dohody s Iránom.



Solejmáního zabili americké sily v piatok pri útoku dronom neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade. Nálet nariadil americký prezident Donald Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku.



Solejmání bol veliteľom špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, riadiaci ich zahraničné operácie. Útok, pri ktorom prišiel o život, šokoval islamskú republiku a vyvolal obavy z novej vojny na Blízkom východe. Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí prisľúbil "krutú odplatu" a vyhlásil trojdňový štátny smútok.