Vysoký predstaviteľ OSN v Bosne: Popieranie genocídy bude trestné

Sarajevo 23. júla (TASR) - Vysoký predstaviteľ Organizácie Spojených národov (OSN) v Bosne Valentin Inzko využil v piatok svoje právomoci a zakázal v krajine popieranie genocídy. Tento krok sa všeobecne dáva do súvislosti s masakrou v Srebrenici, informovala agentúra AFP.



Inzko pridal niekoľko doplňujúcich návrhov do bosnianskeho trestného zákonníka. Každému, kto odteraz bude "verejne schvaľovať, popierať, hrubo podceňovať alebo pokúšať sa ospravedlniť zločin genocídy, zločin proti ľudskosti a vojnový zločin", hrozí trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do päť rokov.



Úlohou vysokého predstaviteľa OSN v Bosne je zabezpečiť dodržiavanie Daytonskej mierovej zmluvy, ktorou sa skončila krvavá občianska vojna v prvej polovici 90. rokov. Táto funkcia však zahŕňa aj rôzne výkonné právomoci, pripomína AFP.



Rakúsky diplomat Inzko dospel k tomuto rozhodnutiu týždeň predtým, než funkciu odovzdá Nemcovi Christianovi Schmidtovi, s nomináciou ktorého nesúhlasili Rusko a Čína.



Predpokladá sa, že tento krok sa vzťahuje na masakru v bosnianskej enkláve Srebrenica z roku 1995, ktorú označil za genocídu vo viacerých verdiktoch aj Medzinárodný súdny dvor (ICJ) či Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY).



Srbskí predstavitelia v Bosne a Srbsku napriek tomu zvyčajne neoznačujú srebrenickú masakru genocídou, ale "veľkým zločinom", pripomína AFP.



Srbský člen trojčlenného predsedníctva Bosny Milorad Dodik Inzkov krok okamžite odmietol s tým, že osobitný predstaviteľ OSN "to nemá právo urobiť". "Je to rozhodnutie bez právneho základu... v Srebrenici nedošlo ku genocíde," povedal Dodik na tlačovej konferencii.