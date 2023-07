Vyspelé štáty vyzývajú Čínu, aby vyhostila tankery porušujúce sankcie

New York 22. júla (TASR) - Skupina siedmich najvyspelejších štátov sveta (G7) a Európska únia (EÚ) vyzývajú Čínu, aby zo svojich teritoriálnych vôd vyhostila ropné tankery, ktoré údajne Severnej Kórei dodávajú sankcionované ropné produkty. Vyplýva to z listu, ktorý v piatok získala agentúra AFP, informuje TASR.



"Znovu opakujeme našu predchádzajúcu žiadosť, aby Čína plavidlá skontrolovala a našla dôkazy o nezákonnom pašovaní ropy, odmietla im poskytovať akékoľvek služby a nakoniec ich čo najrýchlejšie vyhostila zo svojich vôd," píše sa v liste obdržanom agentúrou.



V liste adresovanom čínskemu veľvyslancovi pri OSN Čang Ťünovi, pod ktorý sa podpísali aj zástupcovia Južnej Kórey, Austrálie a Nového Zélandu, vyspelé štáty vyhlásili, že čínskej vláde poskytnú dodatočné informácie a satelitné snímky dokazujúce, že konanie tankerov v čínskych vodách pokračovalo v rámci jurisdikcie Pekingu aj v roku 2022 a 2023.



Zdroj pre AFP potvrdil, že tento bol už list čínskemu zástupcovi odoslaný, hoci druhá strana jeho prijatie zatiaľ nepotvrdila.



"Je veľmi dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo vrátane Číny vyslalo silný a jednotný signál, že KĽDR sa musí zdržať provokácií, dodržiavať svoje záväzky voči Bezpečnostnej rade OSN... a dosiahnuť úplnú, overiteľnú a nezvratnú denuklearizáciu Kórejského polostrova," uvádza sa v liste.



OSN uvalila na Severnú Kóreu sankcie v roku 2006 v súvislosti s odpaľovaním rakiet a jadrovým programom. Dodatočné sankcie prijaté v roku 2017 obmedzili dovoz ropy do krajiny. Odvtedy sa Bezpečnostnej rade OSN nedarí dosiahnuť jednotné stanovisko, dodáva AFP.



Vlani Čína a Rusko v bezpečnostnej rade vetovali rezolúciu, ktorou by sa fakticky na Severnú Kóreu uvalili nové sankcie. Ani napriek pokračujúcemu odpaľovaniu rakiet sa v OSN neprijala žiadna rezolúcia alebo vyhlásenie odsudzujúce Pchjongjang.