Vyššie zdanenie najbohatších vo Švajčiarsku má nízku podporu voličov
Proti iniciatíve zameranej na získanie ďalších finančných prostriedkov v boji proti zmene klímy sa postavili dve tretiny respondentov, za bolo 31 percent.
Autor TASR
Zürich 15. októbra (TASR) - Švajčiari pravdepodobne v referende zamietnu návrh na zavedenie 50-percentnej dane zo zdedeného majetku a darov nad 50 miliónov švajčiarskych frankov. Ukázal to prieskum verejnej mienky, ktorého výsledky zverejnili v stredu. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Proti iniciatíve zameranej na získanie ďalších finančných prostriedkov v boji proti zmene klímy sa postavili dve tretiny respondentov, za bolo 31 percent. Prieskum mediálnych skupín 20 Minuten a Tamedia sa uskutočnil 8. a 9. októbra na vzorke 11.178 Švajčiarov. Referendum sa uskutoční 30. novembra.
Podľa švajčiarskych daňových úradov má v súčasnosti približne 2500 daňovníkov majetok v hodnote viac ako 50 miliónov frankov, celkovo to je približne 500 miliárd frankov.
V prípade schválenia návrhu by to teoreticky znamenalo dodatočné daňové príjmy štyri miliardy frankov. Podľa mládežníckej sekcie ľavicových sociálnych demokratov (JUSO), ktorá iniciatívu spustila, by sa mali investovať do projektov na zníženie dôsledkov klimatických zmien.
Líderka JUSO Mirjam Hostetmannová argumentuje, že najbohatší ľudia svojou luxusnou spotrebou najviac ničia klímu. „Desať najbohatších rodín vo Švajčiarsku spolu spôsobuje toľko emisií ako 90 percent švajčiarskej populácie,“ povedala. „Preto tieto náklady nemôže znášať široká verejnosť,“ dodala.
Návrh vyvolal ostrú kritiku podnikateľských lídrov, ktorí varovali, že v prípade úspechu referenda by to mohlo spustiť exodus bohatých ľudí zo Švajčiarska, čo by znížilo celkové daňové príjmy. Jeden vysokopostavený bankár ho prirovnal k „atómovej bombe“ pre krajinu.
Vláda vyzvala voličov, aby iniciatívu odmietli. „Táto iniciatíva by výrazne znížila atraktivitu Švajčiarska pre bohatých jednotlivcov,“ povedala tento týždeň švajčiarska ministerka financií Karin Kellerová-Sutterová.
