Výstavu M.R. Štefánika v Observatóriu Meudon sprístupnia na jeseň

Bratislava 28. júla (TASR) – Výstava Milana Rastislava Štefánika v Observatóriu Meudon v metropolitnej oblasti Paríža, ktorej jarné otvorenie bolo odložené pre pandémiu nového koronavírusu, bude v prípade priaznivých epidemiologických podmienok sprístupnená verejnosti v jesenných mesiacoch. Pre TASR to uviedol veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Igor Slobodník.



Po vyše 100 rokoch sa tak podľa neho Štefánik symbolicky vracia do ustanovizne, z ktorej vo Francúzsku začínal svoju cestu k hviezdam. "Napriek tomu, že sa astronómii venoval len desať rokov, dosiahol dôležité výsledky najmä v oblasti pozorovania zatmenia slnka, v spektroskopii a inováciách technických zariadení observatórií," zhodnotilo veľvyslanectvo na sociálnej sieti s tým, že súčasťou astronomického bádania sú aj mnohé expedície, ktoré mladý Štefánik absolvoval medzi rokmi 1905 až 1912.



Výstava je rozdelená do viacerých celkov a venuje sa Štefánikovmu bádaniu v oblasti astronómie, nie neskoršej politickej a vojenskej kariére. Ako ďalej informovalo veľvyslanectvo, najdôležitejšími kapitolami výstavy pripravenej Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave za podpory Slovenského národného múzea a parížskeho observatória sú fotografie astronomických úkazov, ktoré na rôznych miestach sveta pozoroval.



Ďalšou kapitolou sú fotografie, ktoré dokladajú cestovateľské aktivity spojené s jeho prácou, pritom mnohé zábery dokumentujú aj Štefánikov záujem o kultúrne alebo prírodné scenérie vzdialených krajín. Dôležitou súčasťou je tiež výber zo Štefánikovej fotografickej pozostalosti, ktorá podľa slov veľvyslanectva "dokumentuje jeho schopnosť verne, pritom mimoriadne kvalitne zachytiť rôzne motívy z ďalekých ciest".



"Formálne dočasná, ale v skutočnosti dlhodobá výstava je slovenskou 'nohou vo dverách' Observatória Meudon: po vybudovaní stálej expozície venovanej dejinám astronómie sa v nej počíta s blokom venovaným Štefánikovi. Vznikne tak prvá stála expozícia Milana Rastislava Štefánika mimo územia Slovenska," doplnilo slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku.