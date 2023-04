Výstava Ramzes Veľký a zlato faraónov ukazuje aj faraónov sarkofág

Paríž 9.apríla (TASR) - Výstava "Ramzes Veľký a zlato faraónov" prilákala do Paríža od prvých dní množstvo návštevníkov z celého Francúzska. TASR informuje podľa denníka Egypt Independent.



Generálny tajomník egyptskej Najvyššej rady pre starožitnosti Mustafá Wazírí oznámil, že doteraz sa predalo 165.000 vstupeniek, denná návštevnosť sa očakáva na úrovni 10. 000 ľudí.



Prvýkrát je v Európe vystavovaný sarkofág faraóna Ramzesa II. Ide o ocenenie pre francúzskych vedcov, ktorí jeho múmiu v roku 1976 zachránili pomocou gama žiarenia pred ďalším poškodením. Múmie egyptských panovníkov až na výnimky nesmú opustiť krajinu. Na tejto výstave však sú múmie zvierat.



Výstava v Grande Halle de la Villette obsahuje aj súbor videí o panovaní Ramzesa II. a bitkách, ktoré viedol. Ponúka tiež virtuálnu návštevu najdôležitejších udalostí faraónovho života.



Výstava ponúka 181 unikátnych artefaktov z fondov Egyptského múzea a z objavov egyptskej misie v oblasti Bubasteion v Sakkare. Okrem farebných drevených rakiev to sú sochy, ozdoby, kozmetika, obrazy, kamenné bloky zdobené nápismi a sochy božstiev v podobe vtákov a zvierat.



Virtuálna realita umožňuje návštevníkom prehliadku chrámu Abu Simbel a hrobku Ramzesovej manželky Nefertari.



Výstava v Paríži potrvá až do 6. septembra. Potom zamieri do Austrálie.