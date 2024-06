Výstava surrealizmu vo Francúzsku bude aj so slovenskou účasťou

Paríž/Bratislava 24. júna (TASR) – Od 6. júla sa bude na juhu Francúzska konať XIX. medzinárodná výstava surrealizmu s názvom Merveilleuse utopie (Zázračná utópia). TASR o tom informovala členka Parížskej surrealiastickej skupiny Gabriela Albrecht Žiaková.



Výstava bude inštalovaná v domoch Maison André Bretona a Maison Emila Josepha-Rignaulta v obci Saint-Cirq-Lapopie v departmente Lot v regióne Midi-Pyrénées. Organizátorom je Parížska surrealistická skupina v spolupráci so združením La rose impossible, ktoré zároveň vedie Medzinárodné centrum surrealizmu a Svetového občianstva - Centre international du surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.



"Táto výstava síce spadá do rámca stého výročia vydania Surrealistického manifestu, v žiadnom prípade však nie je výstavou spomienkovou. Naopak poukazuje na pretrvávanie surrealizmu ako živého hnutia v jeho kontinuite po Bretonovej smrti v roku 1966," uvádza sa vo vyhlásení Parížskej surrealistickej skupiny. "Väčšina priestoru bude preto venovaná súčasným dielam európskych a amerických umelcov a skupín. Osobitná pozornosť bude venovaná dielam art brut alebo singulárnym dielam art singulier, ktorých imaginatívna sila ich stavia na hranice surrealizmu," píše sa v správe.



Medzi vystavovanými dielami budú aj diela umelcov zo Slovenska a Českej republiky. Návštevníci tak budú mať možnosť prezrieť si, okrem iných, aj diela Alberta Marenčina, Přemysla Martinca, Kateřiny Piňosovej a Jana Švankmajera.



Výstava potrvá do 7. septembra.