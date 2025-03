Výstava v Piešťanoch prináša papierové modely architektúry

Piešťany 19. marca (TASR) - Výstava Papierový svet sprístupnila verejnosti papierové modely zo zbierok a vlastnej tvorby modelárov Miloslava Brezovského a jeho syna Mateja z Hlohovca. Otvorená bude do 30. apríla vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch počas otváracích hodín. TASR to uviedol Vladimír Krupa z múzea.



Na výstave sú k nahliadnutiu najmä modely architektúry. "Väčšinou ide o kláštory, kostoly, synagógy, kaštiele, ale aj pamiatkové rezervácie," priblížil. V úvodnej časti sú vystavené modely siedmich divov starovekého sveta, napríklad pyramídy v Gíze, visuté záhrady kráľovnej Semiramis, Diov chrám v Olympii, Mauzóleum v Halikarnasse či Artemidin chrám v Efeze.



V ďalšom priestore sú vystavené modely z územia Slovenska a Česka. Keďže autor pochádza z Hlohovca, je tam tiež hlohovský zámok a už neexistujúca synagóga. Ďalej sú to modely sakrálnych pamiatok, predovšetkým tých z Európy. "Výstavu dopĺňajú fotografie pamiatok, aby si návštevník mohol pozrieť, ako pamiatky vyzerajú v skutočnosti," uviedol.



Papierové modelárstvo je tvorba predmetov i modelov z papiera a má históriu niekoľko storočí. Počiatky jeho vzniku možno datovať do roku 1744, keď štrasburský tlačiar z Francúzska vyrobil papierové archy s figúrkami vojakov francúzskej armády a predával ich na ulici. Ide o záľubu pre osoby všetkých vekových kategórií.