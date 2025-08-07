< sekcia Zahraničie
Výstava v Novom Sade pripomína storočnicu narodenia Z. Chalupovej
Zuzana Chalupová (1925 – 2001) sa narodila v Kovačici a väčšinu svojho života prežila v rodnej obci.
Nový Sad 7. augusta (TASR) – Výstavu s názvom Zuzana Chalupová - maliarka detskej duše, venovanú 100. výročiu narodenia insitnej umelkyne z radov vojvodinských Slovákov, sprístupnili tento týždeň v Novom Sade, informuje spravodajca TASR.
Udalosť spoločne zorganizovali Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) a Galéria insitného umenia v Kovačici. Riaditeľka Galérie Anna Žolnajová Barcová pre TASR pripomenula, že na výstavu do Nového Sadu priniesli 20 originálnych olejomalieb.
„Priniesli sme 20 originálnych olejomalieb na plátne Zuzany Chalupovej, ktoré sú vo fonde Galérie insitného umenia. Teším sa, lebo už druhý rok máme výnimočnú spoluprácu s ÚKVS... Tohto roku sme mali jednu výstavu obrazov Zuzany Chalupovej v Košiciach, tiež v Bratislave a v Prahe,“ vyhlásila Žolnajová Barcová.
Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Speváková zdôraznila, že ide o veľmi hodnotné podujatie. „Pre našich Slovákov žijúcich vo Vojvodine je to významná výstava. Maliarka Zuzana Chalupová je svetoznáme meno... Pri tejto príležitosti sme slávnostne odhalili aj portrét Zuzany Chalupovej, ktorý namaľoval akademický maliar Djula Šanta,“ uviedla Speváková pre TASR a dodala, že výstava v priestoroch ústavu je sprístupnená do konca augusta.
Autor portrétu Zuzany Chalupovej Djula Šanta uviedol, že pre neho bolo cťou, ale aj výzvou namaľovať ho. „Problematické bolo to, že som Zuzanu nepoznal osobne a jej tvár som mohol študovať iba z videozáznamov a fotografií... Takže som si trochu musel aj domýšľať o jej vzhľade či postave,“ komentoval Šanta.
Vernisáž v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa konala ako súčasť Slovenských národných slávností, ktoré budú počas druhého augustového víkendu v Báčskom Petrovci.
Zuzana Chalupová (1925 – 2001) sa narodila v Kovačici a väčšinu svojho života prežila v rodnej obci. Jej diela, ktoré zobrazujú predovšetkým deti v rôznych životných situáciách, sú vystavené v prestížnych galériách po celom svete. Za svoju tvorbu získala mnoho ocenení.
