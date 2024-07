Výstava záľub ponúka exponáty od My Little Pony po prešívané deky

Londýn 22. júla (TASR) – Návštevníci zábavného centra Grants v Londýne si môžu od minulého týždňa až do novembra pozrieť viac než 14.000 predmetov zozbieraných, vyrobených alebo upravených vo voľnom čase Britmi. Ide o vôbec prvú výstavu záľub obyvateľov Spojeného kráľovstva. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výstava nesie názov "Come As You Really Are" (Ukáž, kým skutočne si). Nápad usporiadať ju dostal umelec Hetain Patel, ktorý sa okrem iného venuje tvorbe časovo náročných kostýmov Spidermana a modelom modifikovaných áut.



Vystavované exponáty zapožičali stovky osôb rôzneho veku a z rôznych oblastí života, ktoré zareagovali na celoštátnu výzvu, aby sa podelili o svoje voľnočasové aktivity.



Zberatelia prispeli nielen približne 4000 hračkami zo sveta My Little Pony, ale aj zbierkami plastových vreciek, cigaretových škatuliek, figúrok zo stolovej hry Warhammer či písacími strojmi.



Medzi ručne vyrobenými exponátmi možno nájsť kostýmy vyrobené cosplayermi, keramické busty, keramické miniatúry, ozdoby na nechty alebo prešívané prikrývky vyrobené z kúskov látok.



"Najviac ma asi prekvapila tá rôznorodosť záľub. Nemyslel som si, že tých predmetov budú stovky," vyhlásil Patel v stredu v predvečer otvorenia brán výstavy.



"(Výstava) nie je o predstieraní, že sme všetci rovnakí. Každý je iný a sme na to hrdí," dodal.



Výstava prebieha od 18. júla do 20. novembra v zábavnom centre Grants v londýnskej štvrti Croydon.