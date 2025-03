Výstavba tunela Fehmarnbelt v Dánsku sa dostala do konečnej fázy

Kodaň 17. marca (TASR) - Na juhu Dánska a severe Nemecka sa dostalo do konečnej fázy výstavby inžinierske dielo, ktoré po dokončení zmení dopravnú mapu Európy. Tunel Fehmarnbelt dlhý 18 kilometrov umožní pod hladinou Baltského mora železničné a cestné spojenie na jednej z najrušnejších námorných trás na svete. TASR o tom píše podľa webu televízie CNN.



Projekt za 7,4 miliardy eur, z ktorých viac ako jednu miliardu poskytla Európska komisia, sa bude po uvedení do prevádzky splácať z mýta. Dokončenie je naplánované v roku 2029, keď spojí mestečko Rödbyhavn na dánskom ostrove Lolland s Puttgardenom na nemeckom ostrove Fehmarn. Cesta vlakom z Kodane do Hamburgu sa skráti zo 4,5 na 2,5 hodiny.



"Je to súčasť spojenia, ktoré sa Európa snaží vytvoriť medzi severným Nórskom a južnou Európou, ktoré sa začalo, keď sme postavili most Öresund medzi Kodaňou a Malmö," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Sund & Blt Mikkel Hemmingsen pre denník The Guardian.



Na rozdiel od tunelov stavaných pomocou vrtných strojov vznikajú jednotlivé sekcie tunela Fehmarnbelt v panelárni špeciálne postavenej pre tento projekt.



Teraz sa postupne vyrába 79 "štandardných" betónových sekcií s dĺžkou 217 metrov, šírkou 42 metrov a výškou deväť metrov s hmotnosťou 73.000 ton. Výroba jedného trvá zhruba deväť týždňov a prvý dokončili v júni 2024. Doplní ich desať kratších sekcií s dĺžkou 39 metrov.



Podľa Hemmingsena sa pri výrobe spájajú menšie diely do väčších, čo prirovnal ku "skladaniu lego kociek". "Keď to bude hotové, vyzerá to veľmi jednoducho, ale z inžinierskeho hľadiska sa musí urobiť veľa detailov, aby ste mohli začať," vysvetlil. Každý prvok je odliaty zo špeciálnej betónovej zmesi okolo hustých klietok betonárskej ocele.



"Snažíme sa do dokončeného dielu tunela nainštalovať čo najviac zariadení, ktoré budú neskôr potrebné," povedala pre web CNN Denise Juchemová, hovorkyňa štátnej spoločnosti Femern A/S, ktorá tunel stavia.



Každá sekcia je po dokončení na oboch stranách zaistená vodotesnou priečkou a môže sa plaviť zavesená na špeciálnych pontónoch. Remorkéry ju potom dopravia na miesto určenia nad 12 metrov hlbokým a 100 metrov širokým výkopom na dne mora.



Tam sa prídavné nádrže naplnia vodou a sekcia klesne na dno pomocou navijakov s oceľovými lanami v celkovej dĺžke viac ako 200 kilometrov. Podvodné kamery a polohovacie zariadenia zabezpečia odchýlku najviac 12 milimetrov. Termín ponorenia prvej sekcie nebol stanovený, ale prípravné práce sú v plnom prúde, uviedla Juchemová.



"Ide o veľmi zložitý proces, ktorý je veľmi závislý od počasia. V súčasnosti testujeme veľmi zložité plavidlá, ktoré boli špeciálne postavené pre náš projekt," dodala.



Po spojení jednotlivých sekcií a utesnení sa betónová konštrukcia na dne mora zasype a môžu sa začať práce na výstavbe koľajiska, vetrania, komunikačných systémov a ďalších zariadení. Zhora bude tunel ešte chrániť ochranná betónová doska.



Od začiatku marca je na dánskej strane staveniska k dispozícii 24 metrov vysoká a 217 metrov dlhá vyhliadková plošina Pilen (Šípka). Staviteľ predpokladá ročnú návštevnosť 100.000 ľudí.