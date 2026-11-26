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V Aténach vystavili pozostatky desiatok popravených mužov
Staroveké pohrebisko vo Falire južne od Atén ukrýva okrem množstva pochovaných koní aj pozostatky viac než 2000 zosnulých osôb všetkých vekových kategórií.
Autor TASR
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Atény 26. novembra (TASR) - V špeciálne vybudovanej podzemnej komore južne od gréckeho hlavného mesta vystavili v stredu 2700 rokov staré pozostatky desiatok mladých mužov, ktorí prišli o život pri hromadnej poprave v starovekých Aténach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Staroveké pohrebisko vo Falire južne od Atén ukrýva okrem množstva pochovaných koní aj pozostatky viac než 2000 zosnulých osôb všetkých vekových kategórií.
Archeológovia tam v roku 2016 objavili 79 mužov uložených v troch priekopách a zviazaných dohromady v skupinách. Mnohí mali na zápästiach skorodované železné putá a väčšinu tvorili mladí dospelí alebo mladiství.
Odborníci pracujúci na projekte uviedli, že muži boli v najlepších rokoch a všetci dostali smrtiaci úder tupým predmetom do zadnej časti lebky. Kostry, ktoré médiá nazvali „Zajatci z Falira“, následne kvôli ochrane premiestnili, kým nebola dokončená nová budova.
Muži žili v siedmom storočí pred naším letopočtom, teda v období nepokojov v starovekých Aténach, ktoré predchádzalo zlatému veku mesta spojenému so vznikom Partenónu.
Odborníci sa domnievajú, že išlo pravdepodobne o stúpencov tzv. Kylónovho sprisahania – neúspešného pokusu o prevzatie moci v meste – ktorých následne popravili.
Podľa Švédskeho archeologického inštitútu v Aténach, ktorý pomáhal nálezy skúmať, ide o najstarší známy masový hrob popravených ľudí v širšej oblasti Atén. Časopis Archaeology Magazine zaradil „Zajatcov“ medzi desať najvýznamnejších objavov roka 2016.
Predpokladá sa, že väčšina starovekého pohrebiska leží pod Kultúrnym centrom Nadácie Stavrosa Niarchosa, ktoré dokončili pred desiatimi rokmi.
Pohrebisko obsahuje desiatky ďalších zosnulých, ktorých pred smrťou pravdepodobne tiež mučili. Niektorí boli na znak neúcty pochovaní tvárou nadol, iní mali zviazané ruky aj nohy, dodáva AFP.
Staroveké pohrebisko vo Falire južne od Atén ukrýva okrem množstva pochovaných koní aj pozostatky viac než 2000 zosnulých osôb všetkých vekových kategórií.
Archeológovia tam v roku 2016 objavili 79 mužov uložených v troch priekopách a zviazaných dohromady v skupinách. Mnohí mali na zápästiach skorodované železné putá a väčšinu tvorili mladí dospelí alebo mladiství.
Odborníci pracujúci na projekte uviedli, že muži boli v najlepších rokoch a všetci dostali smrtiaci úder tupým predmetom do zadnej časti lebky. Kostry, ktoré médiá nazvali „Zajatci z Falira“, následne kvôli ochrane premiestnili, kým nebola dokončená nová budova.
Muži žili v siedmom storočí pred naším letopočtom, teda v období nepokojov v starovekých Aténach, ktoré predchádzalo zlatému veku mesta spojenému so vznikom Partenónu.
Odborníci sa domnievajú, že išlo pravdepodobne o stúpencov tzv. Kylónovho sprisahania – neúspešného pokusu o prevzatie moci v meste – ktorých následne popravili.
Podľa Švédskeho archeologického inštitútu v Aténach, ktorý pomáhal nálezy skúmať, ide o najstarší známy masový hrob popravených ľudí v širšej oblasti Atén. Časopis Archaeology Magazine zaradil „Zajatcov“ medzi desať najvýznamnejších objavov roka 2016.
Predpokladá sa, že väčšina starovekého pohrebiska leží pod Kultúrnym centrom Nadácie Stavrosa Niarchosa, ktoré dokončili pred desiatimi rokmi.
Pohrebisko obsahuje desiatky ďalších zosnulých, ktorých pred smrťou pravdepodobne tiež mučili. Niektorí boli na znak neúcty pochovaní tvárou nadol, iní mali zviazané ruky aj nohy, dodáva AFP.