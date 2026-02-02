< sekcia Zahraničie
Výstražný štrajk dopravcov paralyzoval v Nemecku verejnú dopravu
Verdi vyhlásil výstražný štrajk v súvislosti so stavom tarifných rokovaní vo verejnej doprave.
Autor TASR
Berlín 2. februára (TASR) - Výstražný štrajk dopravcov v Nemecku v pondelok výrazne obmedzil verejnú dopravu, ktorá sa na mnohých miestach a v množstve miest zastavila. Autobusy a električky zostali v depách mestských dopravných spoločností, rovnako nepremávalo ani metro. Následky štrajku, ktorý vyhlásil odborový zväz Verdi, pocítili obyvatelia v takmer všetkých 16 spolkových krajinách okrem Dolného Saska, informuje TASR na základe správy DPA.
Verdi vyhlásil výstražný štrajk v súvislosti so stavom tarifných rokovaní vo verejnej doprave. V Dolnom Sasku neštrajkovali zamestnanci miestnej verejnej dopravy preto, lebo v tejto spolkovej krajine stále platí jestvujúca tarifná zmluva, ktorá im počas jej trvania organizáciu protestných akcií zakazuje. Tento stav by mal platiť do 31. marca.
Okrem Dolného Saska však museli milióny ľudí čeliť mnohým problémom. Podľa nemeckého automotoklubu klubu ADAC výstražný štrajk mimoriadne citlivo zasiahol dopravu predovšetkým vo veľkých mestách a najmä počas rannej špičky. Viditeľne tak vzrástol dopyt po taxíkoch - v Hamburgu bol tento záujem viac ako štvornásobný, v Mníchove približne trojnásobný a v Berlíne stúpol záujem o taxíky približne o polovicu v porovnaní s tým, ako býva v pondelok zvykom.
Agentúra súčasne pripomenula, že regionálne a diaľkové vlaky spoločnosti Deutsche Bahn premávajú bez obmedzení, lebo ich zamestnancov nezastupuje odborový zväz Verdi a preto sa ich štrajk nedotkol.
Odborári požadujú najmä lepšie pracovné podmienky - medzi nimi napríklad skrátenie týždenného pracovného času, dlhší čas na odpočinok, ale tiež vyššie príplatky za prácu v noci a počas víkendov.
„Ak za lepšie pracovné podmienky nebudeme štrajkovať, pracovné miesta sa stanú takými neatraktívnymi, ako sme to videli v posledných rokoch, že jednoducho nebude dostatok ľudí ochotných zabezpečiť verejnú dopravu. Potom nebude žiadna verejná doprava,“ vyhlásil Andreas Schackert z odborového zväzu Verdi, zodpovedný za autobusovú a železničnú dopravu, ktorého cituje DPA.
