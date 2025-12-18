< sekcia Zahraničie
Vystrčil: ČR potrebuje silné a nezávislé inštitúcie a slobodné médiá
Súčasná česká spoločnosť žije podľa Vystrčila vo svete plnom neistôt a nových výziev, no zároveň v bezpečnej a slobodnej krajine.
Autor TASR
Praha 18. decembra (TASR) - Česko podľa predsedu Senátu Miloša Vystrčila potrebuje silné a nezávislé inštitúcie a slobodné médiá. Ak totiž dôvera v inštitúcie slabne, podpíše sa to podľa neho na celej spoločnosti. Povedal to vo štvrtok vo svojom adventnom prejave. Vyzval v ňom na dialóg a vzájomné načúvanie a pripomenul aj dôležitosť členstva ČR v EÚ a NATO, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Súčasná česká spoločnosť žije podľa Vystrčila vo svete plnom neistôt a nových výziev, no zároveň v bezpečnej a slobodnej krajine. Nová vláda podľa neho prevzala ČR v dobrej kondícii. Pripomenul rast miezd aj ekonomiky a podotkol, že ČR je v Európe rešpektovaným partnerom.
Predchádzajúcu vládu koalície SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN (pôvodne aj Pirátov) ocenil za kroky, ktoré urobila, aby pre ČR zabezpečila dodávky energetických surovín, ktoré nebudú z autoritárskych krajín. Vystrčil (ODS) vyzdvihol aj posilnenie bezpečnosti a obranyschopnosti ČR. „Je veľmi dôležité, aby súčasná vláda v týchto krokoch pokračovala. Uvítal by som odvážny a zodpovedný prístup,“ podotkol.
Hovoril aj o budúcej komunikácii v politike i v spoločnosti. „Očakávam s napätím, aký spolu budeme schopní v našej krajine viesť dialóg. Ako bude vyzerať naša komunikácia, či budeme viac spájať alebo rozdeľovať,“ kládol si otázky šéf Senátu. Slušne vedený dialóg a vzájomné načúvanie je podľa jeho slov základným zdrojom dôvery, ktorá je zas základom spokojného a fungujúceho spoločenstva.
„Ak si medzi sebou ľudia neveria, slabne dôvera v inštitúcie a k zdrojom informácií či občianskej spoločnosti, hrozí, že ochorie celá spoločnosť. Preto potrebujeme silné a nezávislé inštitúcie a slobodné médiá,“ vyhlásil a vyzdvihol dôležitosť neziskových organizácií a dobrovoľníctva.
Predseda hornej komory českého parlamentu zdôraznil aj dôležitosť členstva Česka v EÚ aj NATO. Pripustil však, že členské krajiny Únie brzdí regulácia a byrokracia a je podľa neho potrebná väčšia jednota či už vo finančníctve, energetike alebo financovaní obrany. Varoval, že ak sa EÚ bude starať len sama o seba a nebude rešpektovať reálny stav vecí, jej konkurencieschopnosť sa bude naďalej znižovať a priamo bude ohrozená aj jej bezpečnosť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Súčasná česká spoločnosť žije podľa Vystrčila vo svete plnom neistôt a nových výziev, no zároveň v bezpečnej a slobodnej krajine. Nová vláda podľa neho prevzala ČR v dobrej kondícii. Pripomenul rast miezd aj ekonomiky a podotkol, že ČR je v Európe rešpektovaným partnerom.
Predchádzajúcu vládu koalície SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN (pôvodne aj Pirátov) ocenil za kroky, ktoré urobila, aby pre ČR zabezpečila dodávky energetických surovín, ktoré nebudú z autoritárskych krajín. Vystrčil (ODS) vyzdvihol aj posilnenie bezpečnosti a obranyschopnosti ČR. „Je veľmi dôležité, aby súčasná vláda v týchto krokoch pokračovala. Uvítal by som odvážny a zodpovedný prístup,“ podotkol.
Hovoril aj o budúcej komunikácii v politike i v spoločnosti. „Očakávam s napätím, aký spolu budeme schopní v našej krajine viesť dialóg. Ako bude vyzerať naša komunikácia, či budeme viac spájať alebo rozdeľovať,“ kládol si otázky šéf Senátu. Slušne vedený dialóg a vzájomné načúvanie je podľa jeho slov základným zdrojom dôvery, ktorá je zas základom spokojného a fungujúceho spoločenstva.
„Ak si medzi sebou ľudia neveria, slabne dôvera v inštitúcie a k zdrojom informácií či občianskej spoločnosti, hrozí, že ochorie celá spoločnosť. Preto potrebujeme silné a nezávislé inštitúcie a slobodné médiá,“ vyhlásil a vyzdvihol dôležitosť neziskových organizácií a dobrovoľníctva.
Predseda hornej komory českého parlamentu zdôraznil aj dôležitosť členstva Česka v EÚ aj NATO. Pripustil však, že členské krajiny Únie brzdí regulácia a byrokracia a je podľa neho potrebná väčšia jednota či už vo finančníctve, energetike alebo financovaní obrany. Varoval, že ak sa EÚ bude starať len sama o seba a nebude rešpektovať reálny stav vecí, jej konkurencieschopnosť sa bude naďalej znižovať a priamo bude ohrozená aj jej bezpečnosť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)