Vystrčil i Holownia na rokovaniach V4 vyzdvihli Ukrajinu
Vystrčil Ukrajinu spomenul pri téme demografie, o ktorej vo štvrtok rokovali predsedovia parlamentov V4.
Autor TASR
Budapešť 26. februára (TASR) - Predseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil vo štvrtok na tlačovej konferencii po rokovaniach predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) vyzdvihol Ukrajinu, ktorá podľa neho chráni Európsku úniu dvakrát - tým, že bojuje proti Rusku, čím bráni aj Európu a tým, že utečenci z Ukrajiny pracujú v európskych krajinách. Podpredseda poľského Sejmu Szymon Holownia vyhlásil, že nepriateľ nie je v Bruseli, ale na východe, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.
Vystrčil Ukrajinu spomenul pri téme demografie, o ktorej vo štvrtok rokovali predsedovia parlamentov V4. Utečenci z Ukrajiny podľa neho „vykonávajú práce, na ktoré by sme inak nemali zamestnancov“.
„A to by sme mali oceniť. A zároveň by sme si mali povedať, že samozrejme, to nie je vec, ktorá takto bude trvať naveky,“ konštatoval Vystrčil.
Na rokovaniach sa za ČR popri Vystrčilovi zúčastnil aj predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Tieto rozhovory podľa neho potvrdil, že stredná Európa chce byť aktívnym a sebavedomým partnerom v európskej debate.
Kľúčom ku konkurencieschopnosti sú podľa Okamuru lacné energie a menej regulácií. „V tejto súvislosti som povedal, že je potreba hovoriť o negatívnych dopadoch klimatickej a energetickej politiky Bruselu na našu konkurencieschopnosť,“ uviedol.
Potrebné je podľa jeho slov zabrániť tomu, aby „progresivistická politika deštruovala náš priemysel“. Poznamenal, že bez silného priemyslu nebude silná Európa, bez silnej Európy nebude prosperita a bez prosperity nebude ani sociálna stabilita.
Okamura tiež vyhlásil, že nová česká vláda sa nechce podieľať na aktivitách smerujúcich k rozširovaniu ekologických a ďalších regulácií ohrozujúcich konkurencieschopnosť ČR.
Predseda českej snemovne si myslí, že v prípade demografie si niektoré štáty volia chybnú stratégiu. „Rozsiahla migrácia ako kompenzácia nízkej pôrodnosti,“ konštatoval. Základným princípom by podľa jeho názoru mala byť podpora „domácich“ rodín daňovou podporou, bývaním a ďalšími mechanizmami.
K téme Ukrajiny sa na tlačovej konferencii následne vrátil aj Holownia. „Ak budeme hľadať väčšinu, ktorá by zvrhla Európsku komisiu, budeme tým pomáhať Rusku. S tým ako Poliaci pomáhať nebudeme. Ak si niekto myslí, že solidarita s Ukrajinou nie je potrebná, tak s tým nesúhlasíme,“ vyhlásil. Bezpečná Ukrajina podľa neho znamená bezpečnú Európu. Holownia tiež priznal, že nie je jasné, či sa Poľsko zúčastní na pokračovaní konferencie v piatok.
Na odvolanie Európskej komisie ešte na úvod stretnutia vyzval predseda maďarského parlamentu Lászlo Kövér. Predstavitelia krajín V4 sa tiež podľa neho zhodli, že Európa je v ťažkostiach a potrebuje naliehavé reformy.
Pokiaľ ide o demografiu, Kövér uznal, že EÚ má obmedzené nástroje na riešenie celoeurópskeho problému, pričom dodal, že ani rámec V4 nemusí byť schopný túto výzvu zvládnuť. Cieľom bolo poukázať na závažnosť tohto problému a predstaviť možné riešenia, ako je „priama štátna podpora a daňové úľavy na zmiernenie záťaže rodín“.
Zdôraznil aj význam vytvárania podporného morálneho a intelektuálneho prostredia, ktoré by povzbudilo mladých ľudí zostať vo svojej krajine a zakladať si rodiny.
Predsedovia parlamentov V4 sa podľa neho snažia prispieť k medzivládnemu konsenzu, ktorý uľahčí prístup kandidátskych krajín do EÚ. V piatok sa títo predsedovania zúčastnia na stretnutí predsedov parlamentov krajín juhovýchodnej Európy. Na tejto schôdzke sa rovnako ako na piatkových rokovaniach zúčastní aj predseda Národnej rady SR Richard Raši.
(osobitná spravodajkyňa TASR Dominika Košťálová)
