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Vystrčil je opäť predsedom českého Senátu, zvolený bol po piaty raz
Vedenie hornej komory si senátori volia každé dva roky, keďže Senát sa v Česku volí každé dva roky po tretinách.
Autor TASR
Praha 19. novembra (TASR) - Predsedom Senátu českého parlamentu bude aj naďalej Miloš Vystrčil. Vo štvrtok ho do funkcie zvolilo nové zloženie hornej komory, ktoré sa zišlo na prvej schôdzi v novom volebnom období. Vystrčil získal 90 percent hlasov, do čela Senátu bol nominovaný ako jediný kandidát, píše spravodajkyňa TASR.
„Veľmi si to vážim. Samozrejme, viem počítať, takže si to skutočne veľmi vážim. Vôbec to nevnímam ako samozrejmosť. Vlastne ten počet hlasov je taký, že tá zodpovednosť sa zväčšila,“ povedal po tajnom hlasovaní, pričom narážal zrejme na to, že mu hlas dali aj senátori z hnutia ANO. Zo 77 odovzdaných obálok dostal 69 hlasov, čo je o sedem viac než pred dvomi rokmi. Dodal, že výsledok vníma ako zodpovednosť a záväzok.
Vedenie hornej komory si senátori volia každé dva roky, keďže Senát sa v Česku volí každé dva roky po tretinách. Vystrčil bol do funkcie zvolený už po piatykrát, predsedom je od februára 2020. V novom funkčnom období by chcel, aby Senát nepodliehal vonkajším tlakom.
Zároveň ocenil, že pri voľbe sa uskutočnilo všetko tak, ako sa predtým dohodli. „Som veľmi rád, že v Senáte vládne atmosféra, ktorá dokazuje, že aj politici a političky z rôznych strán a hnutí sú schopní sa dohodnúť a dosiahnuť to, že dohody, ktoré sa uzavreli, sú napĺňané,“ podotkol.
Okrem neho senátori v prvom kole zvolili aj všetkých štyroch podpredsedov. Jiří Drahoš, Jiří Oberfalzer a Ladislav Václavec funkcie obhájili. Nováčikom vo vedení je predseda strany KDU-ČSL Jan Grolich, ktorý bol do Senátu v októbrových voľbách zvolený po prvýkrát. Ten získal najnižší počet hlasov. Niektorí členovia hornej komory kritizovali, že sa do vedenia dostal práve ako nováčik alebo aj to, že zároveň zostáva hajtmanom Juhomoravského kraja.
Komunikácia medzi Senátom a Poslaneckou snemovňou, ktorú vedie Tomio Okamura, podľa Vystrčila funguje. Avizoval, že spolu budú organizovať stretnutie predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky, ktorej bude ČR predsedať od júla budúceho roka. Podotkol, že na mnohé veci majú odlišné názory, no pri reprezentácii v zahraničí sa až tak nelíšia.
„Čo sa týka reprezentácie v zahraničí, tak sa mi zdá, že ten hlavný smer zahraničnej politiky ČR a hlavné vyjadrenia sa až tak nelíšia. Hoci je, samozrejme, na pováženie, že v čele Poslaneckej snemovne je človek, ktorý sám nie je zástancom hlavných priorít, ktoré v zahraničnej politike máme, a to je naše pevné ukotvenie v EÚ a NATO,“ dodal Vystrčil.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Veľmi si to vážim. Samozrejme, viem počítať, takže si to skutočne veľmi vážim. Vôbec to nevnímam ako samozrejmosť. Vlastne ten počet hlasov je taký, že tá zodpovednosť sa zväčšila,“ povedal po tajnom hlasovaní, pričom narážal zrejme na to, že mu hlas dali aj senátori z hnutia ANO. Zo 77 odovzdaných obálok dostal 69 hlasov, čo je o sedem viac než pred dvomi rokmi. Dodal, že výsledok vníma ako zodpovednosť a záväzok.
Vedenie hornej komory si senátori volia každé dva roky, keďže Senát sa v Česku volí každé dva roky po tretinách. Vystrčil bol do funkcie zvolený už po piatykrát, predsedom je od februára 2020. V novom funkčnom období by chcel, aby Senát nepodliehal vonkajším tlakom.
Zároveň ocenil, že pri voľbe sa uskutočnilo všetko tak, ako sa predtým dohodli. „Som veľmi rád, že v Senáte vládne atmosféra, ktorá dokazuje, že aj politici a političky z rôznych strán a hnutí sú schopní sa dohodnúť a dosiahnuť to, že dohody, ktoré sa uzavreli, sú napĺňané,“ podotkol.
Okrem neho senátori v prvom kole zvolili aj všetkých štyroch podpredsedov. Jiří Drahoš, Jiří Oberfalzer a Ladislav Václavec funkcie obhájili. Nováčikom vo vedení je predseda strany KDU-ČSL Jan Grolich, ktorý bol do Senátu v októbrových voľbách zvolený po prvýkrát. Ten získal najnižší počet hlasov. Niektorí členovia hornej komory kritizovali, že sa do vedenia dostal práve ako nováčik alebo aj to, že zároveň zostáva hajtmanom Juhomoravského kraja.
Komunikácia medzi Senátom a Poslaneckou snemovňou, ktorú vedie Tomio Okamura, podľa Vystrčila funguje. Avizoval, že spolu budú organizovať stretnutie predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky, ktorej bude ČR predsedať od júla budúceho roka. Podotkol, že na mnohé veci majú odlišné názory, no pri reprezentácii v zahraničí sa až tak nelíšia.
„Čo sa týka reprezentácie v zahraničí, tak sa mi zdá, že ten hlavný smer zahraničnej politiky ČR a hlavné vyjadrenia sa až tak nelíšia. Hoci je, samozrejme, na pováženie, že v čele Poslaneckej snemovne je človek, ktorý sám nie je zástancom hlavných priorít, ktoré v zahraničnej politike máme, a to je naše pevné ukotvenie v EÚ a NATO,“ dodal Vystrčil.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)