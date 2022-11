Vystrčil je opäť predsedom českého Senátu, nemal protikandidáta

Praha 2. novembra (TASR) - Miloš Vystrčil sa tretíkrát po sebe stal predsedom Senátu, hornej komory českého parlamentu. Získal 73 z 80 odovzdaných hlasov senátorov. Vo voľbe nemal protikandidáta. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vystrčil sa senátorom poďakoval za dôveru. Svoje zvolenie nevníma ako osobný úspech, ale ako potvrdenie toho, že Senát plní svoju úlohu a správa sa tak, ako od neho očakáva ústava aj český ľud.



"Je pred nami mnoho práce. Je pred nami obdobie, v ktorom je potrebné, aby tu existovalo akési svetlo, akási istota, niečo, na čo sa občania môžu spoľahnúť," povedal v ďakovnej reči Vystrčil. "Sľubujem, že pre to urobím maximum," dodal.



Senát by sa mal podľa neho snažiť o to, aby v Česku vládla vysoká politická kultúra, neexistovali príbehy bezprávia a aby sa aj menšina mohla postaviť proti nespravodlivosti. To sa podľa Vystrčila Senát snažil napĺňať bez ohľadu na to, kto bol jeho predsedom.



Novozvolenému predsedovi Senátu zagratulovala predsedníčka dolnej komory parlamentu, Markéta Pekarová Adamová aj premiér Petr Fiala. "Horná komora bude mať tak aj naďalej výborného, pracovitého a dôstojného predsedu," napísal na Twitter Fiala.



Senát si zvolil aj štyroch podpredsedov. Stali sa nimi Tomáš Czernin, Jiří Drahoš, Jiří Oberfalzer a Jitka Seitlová.



V stredu sa koná 1. zasadnutie Senátu v novom povolebnom zložení. Okrem voľby nového vedenia si horná komora vytvorí výbory a komisie a 27 novozvolených senátorov zloží svoj sľub.



(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)