Vystrčil ocenil Striebornou medailou 17 osobností

Praha 28. september (TASR) - Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil ocenil pri príležitosti Dňa českej štátnosti 17 osobností za ich činy, ktoré sú pre ostatných vzorom či inšpiráciou alebo ktoré prispeli k dobrému menu ČR v zahraničí. Striebornú medailu z rúk šéfa hornej parlamentnej komory dostali kňaz Tomáš Halík, podnikateľ a filantrop Dalibor Dedek či zakladatelia firmy Snuggs, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Medaily v Senáte odovzdávali už po 12. raz. Vystrčil vyzdvihol najmä ochotu ocenených pomáhať ostatným. "Medzi nami žijú ľudia, ktorí sa z vlastnej vôle, oveľa viac než my ostatní, ponorili do života druhých a pomáhajú," povedal v úvode šéf Senátu.



Za odvahu ísť do rizika a byť príkladom ocenil podnikateľa a filantropa Dalibora Dědka. Dědek je spolumajiteľom skupiny firiem Jablotron, jeden zo zakladateľov nadácie Neuron a tiež zakladateľ Nadačného fondu pre Ukrajinu, ktorý vyberá peniaze na zbrane pre ukrajinskú armádu v rámci projektu Darček pre Putina.



Vystrčil cenu udelil tiež rímskokatolíckemu kňazovi, sociológovi, filozofovi a psychológovi Tomášovi Halíkovi, a to za vytrvalý dialóg a obhajobu cností.



Za využitie sociálnych sietí na dobré skutky medailu dostala influencerka, moderátorka a bývalá herečka Nikol Leitgeb. Sociálne siete využíva okrem iného aj na získanie často na prvý pohľad nedosiahnuteľných financií pre ľudí, ktorí sa ocitnú v náročnej životnej situácii. Za posledné štyri roky týmto spôsobom so svojimi sledovateľmi vybrala desiatky miliónov korún.



Striebornú medailu za schopnosť nadchnúť a jednoducho odovzdať zložité dostal tiež moderátor vedeckých relácii v Českej televízii Daniel Stach. Za nápad a odvahu prelomiť tabu Vystrčil ocenil aj zakladateľov firmy Snuggs, ktorá vyrába menštruačné nohavičky. Cenu dostali tiež hudobník Tomáš Kačo či Dagmar Kocmánková, riaditeľka neziskovej organizácie Nový prostor, ktorá pomáha ľuďom bez domova.



"Striebornú medailu ste nedostali ani tak za to, čo viete a čo ste dokázali. Ale predovšetkým za to, akí ste a ako žijete," povedal laureátom Vystrčil.



Strieborné medaily udeľuje predseda českého Senátu od roku 2007 významným osobnostiam z oblasti vedy, umenia, športu a verejného života, ktoré vynikajú vo svojich odboroch alebo svojimi činmi či schopnosťami. Od roku 2012 sa ocenenie odovzdáva pri príležitosti Dňa českej štátnosti. V roku 2021 ho získala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)