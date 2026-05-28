Vystrčil odletí na Taiwan; odmieta, že by to škodilo českému biznisu
Autor TASR
Praha 28. mája (TASR) - Predseda Senátu českého parlamentu Miloš Vystrčil odletí v nedeľu dopoludnia na Taiwan. Napriek tomu, že mu vláda neposkytla špeciál, komerčnou linkou s ním poletí aj delegácia podnikateľov a akademikov. Vystrčil to oznámil vo štvrtok s tým, že má naplánované schôdzky s najvyššími politickými predstaviteľmi ostrovného štátu. Zároveň sa ohradil proti obvineniam premiéra Andreja Babiša, že pre cesty niektorých politikov na Taiwan prišli české firmy o biznis v Číne, informuje spravodajkyňa TASR.
Vystrčil navštívi ostrov na pozvanie predsedu Legislatívneho dvora (parlamentu). Stretne sa s prezidentom, viceprezidentkou a niekoľkými ministrami. Zásadnou súčasťou cesty bude podľa jeho slov tiež biznis a v rámci návštevy bude odhalená aj lavička Václava Havla. Česká delegácia bude na ostrove do 4. júna.
Šéf Senátu zdôraznil, že jeho cesta v roku 2020, na ktorú o tri roky nadviazala návšteva vtedajšej predsedníčky Poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej a ďalšie aktivity, viedli k výraznému nárastu vzájomného obchodu medzi Českom a Taiwanom a k významným taiwanským investíciám. Vďaka nim podľa Vystrčila vzniklo v ČR takmer 25.000 pracovných miest a vzájomný obchod je na vysokej technologickej úrovni.
„Je to niečo úplne iné než napríklad dovoz tričiek z Čínskej ľudovej republiky (ČLR),“ podotkol. Dodal, že proti obchodu Česka s Čínou nič nemá, ale musí to byť na základe rovných a vzájomne výhodných podmienok. „Nemôže to byť na základe toho, že jeden je lokajom – čo je ČR – a druhý riadi a hovorí, čo bude a čo nebude,“ vysvetlil.
Cesty českých politikov na Taiwan v minulosti opakovane kritizoval Peking. Babiš nedávno vyhlásil, že bývalá česká vláda svojou „hodnotovou politikou“ a kontaktmi s Taiwanom zničila český biznis v Číne. Šéf českej diplomacie Petr Macinka už začiatkom roka oznámil, že chce vzťahy s Pekingom vrátiť na štandardnú úroveň.
Vystrčil sa proti Babišovým obvineniam ohradil. Poukázal na to, že napríklad spoločnosť Škoda začala v Číne predávať čoraz menej áut ešte predtým, než na Taiwan začali cestovať českí politici. „Mňa tie vyjadrenia pána premiéra veľmi mrzia. A čo sa týka jeho záujmu o ČLR, tak som veľmi zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať,“ dodal s tým, že na čínskom trhu nie je jednoduché sa presadiť, lebo sú tam pre menšie firmy veľmi ťažké podmienky.
Predseda Senátu chcel aktuálnu cestu absolvovať vládnym špeciálom, no Babišov kabinet mu ho neposkytol. Vystrčil toto rozhodnutie ostro kritizoval a označil to za podraz. Na ostrov preto poletí komerčnou linkou.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
