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Vystrčil po návrate z Taiwanu oznámil aj posilnenie priamych letov
Vzťahy ČR s Taiwanom sú podľa slov šéfa Senátu na veľmi dobrej úrovni už 30 rokov, ale od jeho návštevy ostrova v roku 2020 sa ešte zintenzívnili.
Autor TASR
Praha 5. júna (TASR) - Štvordňová cesta predsedu Senátu českého parlamentu Miloša Vystrčila na Taiwan, kam odcestoval aj napriek kritike vlády, už podľa jeho slov priniesla konkrétne výsledky. V piatok na tlačovej konferencii po prílete do ČR oznámil, že českí a taiwanskí podnikatelia získajú na svoje projekty 50 miliónov eur z taiwanského investičného fondu a priama letecká linka Praha – Tchaj-pej bude premávať denne. Opätovne odmietol, že by jeho cesta na ostrov mohla narušiť česko-čínske vzťahy, a dodal, že by bol rád, ak by sa k spolupráci s Taiwanom pridala aj vláda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Prvým výsledkom je posilnenie investičného fondu pre strednú a východnú Európu o 50 miliónov eur. To znamená obrovskú príležitosť pre českých a taiwanských podnikateľov,“ povedal Vystrčil. Podotkol, že táto čiastka vo fonde spoločnosti Taiwania Capital, ktorá doň už v minulosti vložila približne 180 miliónov eur, je vyčlenená len na projekty českých a taiwanských podnikateľov, ktoré sa budú realizovať v ČR alebo na Taiwane.
„Druhým výsledkom je zásadné zvýšenie počtu letov medzi Prahou a Tchaj-pejom. K súčasným trom letom, ktoré prevádzkuje aerolinka China Airlines, pribudnú ďalšie štyri lety a bude to firma Starlux. Tretím výsledkom je podpísanie niekoľkých memoránd, ktoré sa týkajú našich podnikateľov,“ pokračoval vo vymenúvaní výsledkov svojej cesty Vystrčil. Priame letecké spojenie medzi Českom a Taiwanom tak bude v prevádzke každý deň.
Vzťahy ČR s Taiwanom sú podľa slov šéfa Senátu na veľmi dobrej úrovni už 30 rokov, ale od jeho návštevy ostrova v roku 2020 sa ešte zintenzívnili. „Teraz bude záležať na nás, ako dokážeme tieto príležitosti využiť. Bol by som rád, ak by sa pripojila aj výkonná zložka ČR a aby sme dokázali spoločne pracovať pre ČR,“ dodal. Zároveň odmietol, že by jeho cesta ohrozila spoluprácu Česka s Čínou.
„Jedine, ak by sme chceli pristúpiť na to, že budeme obchodovať tak, ako si Čínska ľudová republika (ČLR) bude priať, to znamená, že ju chceme počúvať... aj z hľadiska nášho nadväzovania vzťahov s inými krajinami, potom tam ten vplyv môže byť. Takže môj názor je taký, že slová Andreja Babiša buď nie sú pravdivé..., alebo ak sú, tak vopred počíta s tým, že budeme v rámci tých obchodných vzťahov s ČLR rešpektovať najmä to, čo si praje ČLR,“ povedal Vystrčil s odkazom na kritiku premiéra.
Predseda českého Senátu sa počas štvordňovej cesty stretol s predsedom Legislatívneho dvora Taiwanu (parlamentu), s taiwanským prezidentom, premiérom a viacerými ministrami. Šéfa parlamentu pozval na návštevu do ČR a prezidenta pozval do Telča, odkiaľ Vystrčil pochádza.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Prvým výsledkom je posilnenie investičného fondu pre strednú a východnú Európu o 50 miliónov eur. To znamená obrovskú príležitosť pre českých a taiwanských podnikateľov,“ povedal Vystrčil. Podotkol, že táto čiastka vo fonde spoločnosti Taiwania Capital, ktorá doň už v minulosti vložila približne 180 miliónov eur, je vyčlenená len na projekty českých a taiwanských podnikateľov, ktoré sa budú realizovať v ČR alebo na Taiwane.
„Druhým výsledkom je zásadné zvýšenie počtu letov medzi Prahou a Tchaj-pejom. K súčasným trom letom, ktoré prevádzkuje aerolinka China Airlines, pribudnú ďalšie štyri lety a bude to firma Starlux. Tretím výsledkom je podpísanie niekoľkých memoránd, ktoré sa týkajú našich podnikateľov,“ pokračoval vo vymenúvaní výsledkov svojej cesty Vystrčil. Priame letecké spojenie medzi Českom a Taiwanom tak bude v prevádzke každý deň.
Vzťahy ČR s Taiwanom sú podľa slov šéfa Senátu na veľmi dobrej úrovni už 30 rokov, ale od jeho návštevy ostrova v roku 2020 sa ešte zintenzívnili. „Teraz bude záležať na nás, ako dokážeme tieto príležitosti využiť. Bol by som rád, ak by sa pripojila aj výkonná zložka ČR a aby sme dokázali spoločne pracovať pre ČR,“ dodal. Zároveň odmietol, že by jeho cesta ohrozila spoluprácu Česka s Čínou.
„Jedine, ak by sme chceli pristúpiť na to, že budeme obchodovať tak, ako si Čínska ľudová republika (ČLR) bude priať, to znamená, že ju chceme počúvať... aj z hľadiska nášho nadväzovania vzťahov s inými krajinami, potom tam ten vplyv môže byť. Takže môj názor je taký, že slová Andreja Babiša buď nie sú pravdivé..., alebo ak sú, tak vopred počíta s tým, že budeme v rámci tých obchodných vzťahov s ČLR rešpektovať najmä to, čo si praje ČLR,“ povedal Vystrčil s odkazom na kritiku premiéra.
Predseda českého Senátu sa počas štvordňovej cesty stretol s predsedom Legislatívneho dvora Taiwanu (parlamentu), s taiwanským prezidentom, premiérom a viacerými ministrami. Šéfa parlamentu pozval na návštevu do ČR a prezidenta pozval do Telča, odkiaľ Vystrčil pochádza.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)